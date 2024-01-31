Заместитель госсекретаря США Нуланд прибыла с визитом в Киев

В Киев с официальным визитом 31 января прибыла заместитель госсекретаря США по политическим вопросам Виктория Нуланд. У нее запланированы встречи как с высшим руководством Украины, так и с ветеранами и представителями гражданского общества нашего государства.

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О визите сообщила посол США в Украине Бриджит Бринк. По ее словам, этот визит призван подчеркнуть приверженность США достижению победы Украины в противостоянии с агрессором.

"Приветствую с возвращением в Украину Викторию Нуланд. Сегодня мы встретимся с высшим руководством страны, ветеранами и гражданским обществом, чтобы подчеркнуть нашу общую приверженность победе над российской агрессией в Украине", – отметила Бринк.

Напомним, 29 января стало известно, что в Украину прибыли американские инспекторы.

Представители трех ведомств – инспектор из Министерства обороны США, представитель государственного департамента США, а также сотрудник агентства США по международному развитию (USAID) – должны были встретиться с представителями украинского правительства, а также провести инспекцию предоставленной Штатами помощи.