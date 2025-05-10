После саммита 'коалиции желающих' Зеленский провел встречи тет-а-тет со Стармером и Макроном: о чем говорили. Фото и видео

После саммита "коалиции желающих", который состоялся в Киеве, президент Украины Владимир Зеленский провел двусторонние встречи с лидерами Великобритании и Франции. Первая встреча состоялась в Софийском соборе с Премьер-министром Великобритании Киром Стармером, вторая - в Доме Городецкого с президентом Франции Эмманюэлем Макроном.

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Об этом сообщили в Офисе президента. Зеленский поблагодарил Стармера за солидерство в коалиции и важную роль в обеспечении эффективного сотрудничества между союзниками.

Во время встречи стороны обсудили результаты первой пятисторонней встречи в формате United Europe in Ukraine и коалиции желающих, в частности важный вопрос - начало полного прекращения огня с 12 мая на 30 дней.

Президент Украины и премьер Великобритании обсудили также усиление санкций против России в случае ее отказа от перемирия и вопросы мониторинга прекращения огня.

Отдельное внимание было уделено обеспечению мониторинга прекращения огня и взаимодействию с Соединенными Штатами.

Президент и Премьер-министр также обсудили гарантии безопасности для Украины, в частности размещение контингента поддержки, что должно стать ключевым элементом гарантий. Среди других важных тем встречи - дальнейшее усиление оборонных возможностей Украины.

"Спасибо Киру Стармеру за солидерство в коалиции желающих и все усилия для того, чтобы сотрудничество в этом формате было действительно эффективным", - отметил Зеленский.

Следующей была встреча Зеленского с Макроном в Доме Городецкого. Президент Франции также получил благодарность от Зеленского за лидерство в коалиции и усилия по объединению партнеров Украины, в частности США и европейских стран. Лидеры обсудили реализацию договоренности о прекращении огня с 12 мая, а также наполнение пакета санкций против России в случае ее отказа.

Отдельное внимание было уделено вопросам усиления обороны Украины, в частности относительно потребностей в системах противовоздушной обороны. Они также обсудили развитие сотрудничества в сфере оборонной промышленности и путь Украины к членству в ЕС.

Зеленский отметил, что наше государство рассчитывает на поддержку Франции в принятии необходимых политических решений на уровне Евросоюза и открытии первых переговорных кластеров.

"Рассчитываем на поддержку Франции в принятии необходимых политических решений на уровне Евросоюза и открытие первых переговорных кластеров. Эмманюэль, спасибо за солидерство в коалиции желающих и личные усилия для объединения партнеров Украины, прежде всего США и стран Европы", - указал он.

Стоит отметить, что 10 мая в Киеве лидеры наработали позицию о 30-дневном прекращении огня в Украине и дальнейших мирных переговорах. В то же время представители "коалиции желающих" не исключают, что в ближайшее время все может завершиться усилением санкций против России и увеличением поддержки Украины.

По итогам пятисторонней встречи президент Владимир Зеленский озвучил дату начала безусловного прекращения огня - 12 мая. Оно продлится не менее 30 дней, и это четкое требование к России, которое поддерживают международные партнеры.

Также Зеленский и лидеры четырех стран НАТО провели разговор с президентом США Дональдом Трампом после встречи в Киеве. Они сообщили о готовности Украины к безусловному 30-дневному прекращению огня, начиная с 12 мая, и прямым переговорам с Кремлем.

В России заявили, что готовы "рассмотреть" идею 30-дневного прекращения огня в Украине. Но решение, по словам пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова, будут принимать, исходя из своих интересов.

Президент Франции Эммануэль Макрон и премьер Великобритании Кир Стармер отвергли предложения России о дополнительных условиях для переговоров. Они отметил, что Украина больше не будет в одиночку в борьбе за мир, и европейские лидеры готовы активизировать свои усилия для обеспечения стабильности в регионе.

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