'После этого мы в Евросоюзе': Кулеба назвал три шага к полноправному членству Украины в ЕС

Украина будет в трех шагах до полноправного членства в Евросоюзе после того, как завершатся переговоры о вступлении в ЕС. Переговоры начнутся 25 июня.

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Об этом глава МИД Дмитрий Кулеба сообщил в эфире телемарафона. Дипломат отметил, что вступление Украины в ЕС станет событием глобального значения.

"Завтра будет инаугурационная часть, потом будут шесть кластеров переговоров, которые будут открываться и закрываться, это уже специалисты в соответствующих отраслях будут работать и приводить законодательство Украины в соответствие со стандартами ЕС", – заявил Кулеба.

По словам главы МИД, этими тремя шагами будут, в частности:

– Заключение Еврокомиссии об успешном завершении переговоров и достижении Украиной соответствия критериям вступления.

– Решение о подписании Соглашения о вступлении Украины в ЕС.

– Ратификация соглашения парламентами государств-членов ЕС и обретение Украиной полноправного членства в Евросоюзе.

Напомним, президент Владимир Зеленский заявил, что 25 июня, когда должны начаться переговоры по вступлению Украины в ЕС, станет днем, к которому украинское государство уходило в течение десятилетий. По его словам, Украину теперь не сбить с пути в объединенную Европу.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Евросоюз принял решение 25 июня начать переговоры по вступлению Украины в блок. Аналогичные переговоры начнутся с Молдовой.

– 21 июня Зеленский подписал указ, которым утвердил состав делегации для участия в переговорах по вступлению в ЕС. Ее возглавит вице-премьер по европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина.

– Переговоры будут проходить по новой модели. Соглашение содержит 35 разделов, по каждому будет создана делегация. По стандартной схеме открывается один из разделов и пока он не будет закрыт, переговоры по другому разделу не открываются.

– Президент Украинской ассоциации внешней политики Владимир Хандогий наиболее реалистичным сроком вступления Украины в ЕС считает 2030 год.

– Глава МИД Дмитрий Кулеба заявил, что Украина установила рекорд, совершив путь от заявки на членство в ЕС до начала переговоров чуть более чем за два года.

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