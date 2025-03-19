'Поможет выявить блеф Путина': Мелони объяснила свою идею с распространением 5 статьи НАТО на Украину

Правительство Италии поддерживает усилия "сильного и авторитетного" американского президента Дональда Трампа в поисках мира для Украины. Однако Италия ни в коем случае не будет присоединяться к "коалиции желающих" отправить своих военных в Украину в качестве миротворцев. Вместо этого следует распространить на Украину действие статьи 5 без официального вступления страны в НАТО.

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Именно так премьер-министр Италии Джорджа Мелони объяснила законодателям официальную позицию страны. Она отметила, что распространенная в Украине статья НАТО поможет "обнаружить блеф" российского диктатора.

По ее словам, сама идея, что в Украине любая из стран ЕС "сможет быть миротворцем сама, без НАТО, в лучшем случае наивна, в худшем – безумна".

"Распространение пятой статьи НАТО на Украину кажется самым простым и эффективным предложением из всех остальных еще и потому, что она поможет раскрыть возможный блеф Путина. Если Россия не планирует снова вторгаться к своим соседям, то непонятно почему она не должна принимать гарантии безопасности", – пояснила Мелони.

Премьер-министр страны подчеркнула, что такое предложение будет вынесено для обсуждения странам Североатлантического договора.

Так или иначе, но мир для Украины, к которому "ведет сильный и авторитетный президент США", должен иметь гарантии безопасности, отметила Джорджа Мелони.

Как сообщал OBOZ.UA, премьер Италии предложила распространить 5 статью НАТО о коллективной обороне на Украину без членства государства в блоке. Эта статья предусматривает, что вооруженное нападение на одну из стран-членов будет считаться нападением на всех членов, поэтому НАТО обязано будет помочь.

Мелони отметила, что Италия не поддерживает предложение "коалиции желающих" по отправке европейских войск в Украину, потому что это "является рискованным и неэффективным вариантом".

Но в Украине уже продолжаются активные обсуждения по внедрению новой системы гарантий безопасности. Речь идет именно о привлечении войск других государств Европы. Есть четкое понимание перечня стран, готовых разместить свои войска в рамках этой инициативы.

Премьер-министр Британии Кир Стармер заручился поддержкой "значительно большего количества" стран, чем три страны, которые первоначально предлагали предоставить сухопутные войска судьбе Украины. Однако основная часть сил, вероятно, поступит из Великобритании и Франции.

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