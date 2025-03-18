5 статья НАТО вместо миротворцев: Мелони озвучила предложение Италии о гарантиях безопасности для Украины. Видео

Италия не поддерживает предложение "коалиции желающих" по направлению европейских войск в Украину в качестве одной из гарантий безопасности нашей страны в случае перемирия с РФ. Власти Италии считают, что отправка в Украину европейских миротворцев "является рискованным и неэффективным вариантом".

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Об этом 18 марта в парламенте Италии заявила премьер-министр страны Джорджа Мелони. Италия предлагает предоставить Украине гарантии безопасности, подобные пятой статье договора НАТО.

По определению Мелони, предложение итальянского правительства "является менее сложным, менее дорогостоящим, более эффективным, чем другие предложения", которые сейчас рассматриваются.

"Нас не интересуют слова. Мы заинтересованы в фактах. Это также означает, что роль Италии состоит не в том, чтобы следовать европейским или американским партнерам, а наоборот, предлагать свою откровенную точку зрения и, если необходимо, сигнализировать о своем несогласии, поскольку ставки слишком высоки", – отметила премьер Италии.

По ее словам, "отправка итальянских войск в Украину является темой, которая никогда не стояла на повестке дня".

"Мы считаем, что отправка европейских войск, первоначально предложенная Британией и Францией, очень сложный, рискованный и не очень эффективный вариант", – заявила Мэлони.

Свое альтернативное предложение премьер Италии уже донесла до европейских и западных партнеров страны.

"Предложение включает активацию гарантий безопасности между Украиной и государствами, которые намерены их подписать, на основе механизма, предусмотренного статьей №5 Договора о НАТО, не обязательно предполагая вступление Киева в Атлантический альянс. Напомню, что условия этой статьи и представляемый механизм, очевидно, не будут односторонними", – заявила Мелони.

Таким образом, по ее словам, не только Украина получит гарантии безопасности от других стран, но и последние смогут "рассчитывать на Украину в оборонном ключе".

"Сегодня у Украины одна из сильнейших армий на всем континенте", – пояснила премьер Италии.

Как сообщал OBOZ.UA, в Украине уже продолжаются активные обсуждения по внедрению новой системы гарантий безопасности. Речь идет именно о привлечении войск других государств Европы. Есть четкое понимание перечня стран, готовых разместить свои войска в рамках этой инициативы.

Если в Украине после завершения горячей фазы войны произойдет развертывание миротворцев ЕС, то европейских военных будут размещать небольшими группами только в нескольких определенных точках. Такие точки автор инициативы, президент Франции Эммануэль Макрон, назвал "ключевыми".

Премьер-министр Британии Кир Стармер заручился поддержкой "гораздо большего количества" стран, чем три страны, которые первоначально предлагали предоставить сухопутные войска в Украину. Однако основная часть сил, вероятно, поступит из Великобритании и Франции.

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