Мелони предложила распространить на Украину действие статьи 5 без официального вступления страны в НАТО – FT

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони предложила распространить 5 статью НАТО о коллективной обороне на Украину без членства государства в блоке. Эта статья предусматривает, что вооруженное нападение на одну из стран-членов будет считаться нападением на всех членов, поэтому НАТО обязано будет помочь.

Видео дня

По данным Financial Times, с таким заявлением глава итальянского правительства выступила на специальном заседании Европейского совета в четверг, 6 марта. По убеждению Мелони, это была бы наиболее стабильная гарантия безопасности для Украины после завершения войны с Россией.

"Распространение на Украину того же покрытия, которое имеют страны НАТО, безусловно, было бы намного эффективнее, хотя это было бы чем-то таким, что отличается от членства в НАТО. Я думаю, что это было бы стабильной, длительной, эффективной гарантией безопасности больше, чем некоторые из предложений, которые я вижу", – сказала премьер Италии.

В то же время, она отметила, что Италия не будет отправлять на территорию Украины свои войска в составе миротворческой миссии после завершения боевых действий. По ее словам, развертывание "европейских войск, французских или британских, является самым сложным решением".

Статья 5 Североатлантического договора о коллективной обороне предусматривает, что в случае, если союзник по НАТО подвергнется вооруженному нападению, каждый член Альянса сочтет этот акт насилия вооруженным нападением на всех членов и предпримет действия, которые сочтет необходимым, чтобы помочь тому союзнику, который подвергся нападению.

Ранее президент Финляндии Александер Стубб сказал, что одной из гарантий безопасности для Украины могло бы стать автоматическое обретение членства в НАТО в случае повторного нападения России. О том, что такая возможность может быть предложена как одна из гарантий, ранее сообщало The Guardian со ссылкой на дипломатические источники.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее Мелони сказала, что Италия и Великобритания готовы помочь в "наведении мостов", чтобы избежать раскола Запада. Эти две страны могут сыграть большие роли для достижения этой цели.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!