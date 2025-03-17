"Это уже не абстрактные идеи": Сибига рассказал об обсуждении размещения военного контингента в Украине

В Украине продолжаются активные обсуждения по внедрению новой системы гарантий безопасности. Уже есть четкое понимание перечня стран, готовых разместить свои войска в рамках этой инициативы

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Ключевую роль в этом процессе играет поддержка и действия Соединенных Штатов. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига в интервью СМИ.

По его словам, сейчас активно обсуждаются конкретные детали – места дислокации, численность и полномочия иностранных контингентов.

"О конкретике – да, мы четко понимаем уже перечень стран, которые готовы разместить свои войска как важные действенные элементы будущей системы безопасной гарантии. Поэтому мы уже находимся на этапе обсуждения деталей. Детали – это география, количество, мандат", – объяснил министр.

Во время саммита коалиции, состоявшегося в субботу с участием президента Владимира Зеленского, были определены основные направления будущих действий. Также к обсуждениям постоянно привлечены глава Офиса президента Андрей Ермак и советники по национальной безопасности.

"То есть это уже не отвлеченные идеи, это уже вещи, которые находятся на стадии не обсуждения, а имплементации", – подчеркнул Сибига.

Кроме этого, по его словам, крайне важной в этом вопросе остается поддержка США, без которой будет сложно добиться желаемых результатов по гарантиям безопасности для Украины.

"Мы нуждаемся в Америке, мы нуждаемся в американском привлечении и американском лидерстве", – добавил министр.

Сибига подчеркнул, что эту договоренность поддерживает мир, в том числе союзники Украины, а "безопасность Украины и безопасность Европы – это неотделимые вещи".

Как сообщал OBOZ.UA, ряд европейских стран уже согласились на привлечение своих войск к миротворческой миссии в Украине. Готовность отправить войска в Украину выразили Великобритания, Франция, Нидерланды, Швеция, а также Дания.

15 марта стало известно о том, что Австралия открыта для рассмотрения любых запросов по участию в миротворческой миссии в Украине.

Премьер-министр Британии Кир Стармер заручился поддержкой "гораздо большего количества" стран, чем три страны, которые первоначально предлагали предоставить сухопутные войска в Украину. Однако основная часть сил, вероятно, будет из Великобритании и Франции.

Также Запад приступил к "операционной фазе" обсуждений потенциальной миротворческой миссии в Украине. На новой встрече стороны будут говорить о конкретных шагах.

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