Планирует переговоры с Путиным: Си Цзиньпин может приехать в Москву на следующей неделе

Глава Китая Си Цзиньпин планирует поездку в Россию уже на следующей неделе. В Москве он намерен встретиться с президентом РФ Владимиром Путиным.

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Об этом сообщает The Japan Times, ссылаясь на источники. По их данным, поездка китайского лидера состоится гораздо раньше, чем ожидалось.

Так, ранее The Wall Street Journal, ссылаясь на источники, знакомые с планами Си Цзиньпина, написала, что глава КНР может посетить Россию в апреле или в начале мая, однако точные сроки не были определены.

Сообщалось, что цель поездки – "дать толчок мирным переговорам" Москвы и Киева, чтобы положить конец войне. Так, Китай обеспокоен тем, Россия, его главный партнер в конкуренции с Западом, может быть значительно ослаблена дальнейшими поражениями в Украине.

Планы посетить РФ у Си Цзиньпина появились после того, как Пекин предложил посредничество в установлении мира в Украине, что было скептически встречено на Западе, учитывая дипломатическую поддержку Китая Россией, пишет The Japan Times.

Российские пропагандисты в конце января сообщили, что Путин пригласил главу КНР приехать весной. В Китае и Кремле не давали официальных комментариев по этому поводу.

Как писал OBOZREVATEL, 24 февраля Китай обнародовал свой "мирный план" для Украины из 12 пунктов, который подвергся критике со стороны Запада.

Президент США Джо Байден заявил, что предложения КНР выгодны только Москве, а канцлер Германии Олаф Шольц считает, что некоторые предложения Пекина выглядят как довольно размытые, а четкая линия отвода оккупационных войск отсутствует.

При этом в США предполагают, что Пекин рассматривает возможность передачи РФ беспилотников и боеприпасов. Вашингтон уже предупредил Пекин о последствиях возможной военной помощи агрессору.

Ранее в КНР избрали нового премьера. Им стал Ли Цян. По мнению экспертов, именно он может изменить политику Си Цзиньпина.

О том, как Китай пытается обменять Украину на Тайвань, манипулируя вопросами вооруженной поддержки, читайте в материале по ссылке.