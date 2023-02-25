Байден раскритиковал китайский 'мирный план': выгоден только России

Президент США Джо Байден прокомментировал "мирный план", который Китай предложил якобы для окончания войны, которую страна-агрессор Россия уже год ведет против украинского государства. По мнению американского лидера китайская инициатива выгодна только для Москвы.

Видео дня

Байден отметил, что не заметил ничего, что могло бы говорит о том, что этот "план" может быть полезен еще кому-то, в частности Украине. Об этом сообщает канал ABC News в пятницу, 24 февраля.

"Я не увидел в этом плане ничего, что было бы выгодно кому-то, кроме России, если бы он был выполнен", – заявил глава Штатов.

Также он отметил, что считает нерациональной идею Пекина о проведении переговоров между Киевом и Москвой.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский также прокомментировал "мирный план" Китая. Он выразил надежду на то, что Пекин будет на стороне Украины, то есть на стороне справедливого мира.

Глава украинского государства сказал, что приветствует шаги Пекина по завершению войны, но должен быть справедливый мир. В частности в этом плане обязательно должен быть пункт о полном выводе российских оккупационных войск с украинских территорий.

Напомним, что в "мирном плане", который предложили в КНР, содержится 12 пунктов. В нем Пекин призывает к прекращению боевых действий, переговорам, а также к снятию санкций, введенных против Москвы за нападение на украинское государство и преступления против украинского народа.

Как сообщал OBOZREVATEL, в США заявили, что у них якобы есть разведывательные данные о том, что правительство Китая рассматривает возможность предоставления стране-агрессоре России беспилотников и боеприпасов. Они могут быть использованы в войне против Украины.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и Viber. Не ведитесь на фейки!