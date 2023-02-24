Китай обнародовал свой 'мирный план' относительно войны России против Украины

В Китае обнародовали свой " мирный план" относительно окончания войны, которую год назад страна-агрессор Россия начала против Украины. В нем содержится 12 пунктов.

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Документ 24 февраля опубликовали на сайте Министерства иностранных дел Китая. Пекин призывает к прекращению боевых действий, переговорам, а также к снятию санкций, введенных против Москвы за нападение на украинское государство и преступления против украинского народа.

При этом в Китае считают, что суверенитет и территориальная целостность Украины должна быть сохранена.

В предложенном документе 12 пунктов:

1. Уважение суверенитета всех стран. "Должны строго соблюдаться нормы международного права, включая принципы Устава ООН. Суверенитет, независимость и территориальная целостность всех стран должны быть эффективно защищены", – говорится в документе.

2. Отказ от "менталитета холодной войны". "Безопасность региона не должна обеспечиваться усилением или расширением военных блоков. Все стороны должны способствовать созданию сбалансированной, эффективной и устойчивой архитектуры европейской безопасности", – считает Пекин. Там также призвали якобы "серьезно относиться к беспокойствам всех стран в сфере безопасности".

3. Прекращение боевых действий. В КНР решили напомнить, что "война никому не приносила пользы". Все стороны, как говорят в Пекине, должны "оставаться рациональными, а также проявлять сдержанность".

4. Возобновление мирных переговоров.

5. Разрешение гуманитарного кризиса. "Безопасность гражданских лиц должна быть эффективно защищена, и должны быть созданы гуманитарные коридоры для эвакуации гражданских лиц из зон конфликтов", – сказано в китайском плане.

6. Защита гражданских лиц и военнопленных.

7. Обеспечение безопасности атомных электростанций.

8. Снижение стратегических рисков. "Нельзя применять ядерное оружие и нельзя вести ядерные войны. Следует противостоять угрозе или применению ядерного оружия", – говорится в документе.

9. Содействие экспорту зерна.

10. Прекращение односторонних санкций.

11. Поддержание стабильности цепочек производства и поставок.

12. Содействие послевоенному восстановлению.

Напомним, что во время выступления на Мюнхенской конференции главный советник президента Китая Си Цзиньпина Ван И заявил, что КНР категорически отвергает возможность дальнейшего развития войны в Украине, поэтому приготовила "мирный план" для ее окончания.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба провел встречу Ван И. Последний поделился с украинским чиновником основными пунктами созданного ими "мирного плана".

При этом украинский министр подчеркнул, что Украина "тщательно изучит документ и сделает выводы". Он подчеркнул, что действия Китая в контексте войны РФ против Украины должны быть нацелены на защиту принципа территориальной целостности Украины.

В то же время он отметил, что основным приоритетом остается "формула мира" президента Владимира Зеленского.

Отметим, что презентованная Зеленским "формула" предусматривает 10 ключевых составляющих:

1. Радиационная и ядерная безопасность.

2. Продовольственная безопасность.

3. Энергетическая безопасность.

4. Освобождение всех пленных и возврат депортированных.

5. Выполнение Устава ООН и восстановление территориальной целостности и мирового порядка.

6. Вывод российских войск и прекращение боевых действий.

7. Трибунал для виновных в агрессии и компенсация ущерба.

8. Противодействие экоциду.

9. Гарантии безопасности для Украины, чтобы не допустить эскалации.

10. Фиксация окончания войны.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Зеленский позитивно оценил намерение Китая предложить мирный план для Украины. В то же время он подчеркнул, что делать определенные выводы можно будет только тогда, когда станут известны конкретные предложения КНР.