Шольц указал, что не так с мирным планом Китая для Украины

Федеральный канцлер Германии Олаф Шольц раскритиковал так называемый "мирный план" Китая для Украины. Глава немецкого правительства подчеркнул, что некоторые предложения выглядят достаточно размытыми.

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В частности, Шольц указал на то, что в этом плане нет четкой линии отхода российских оккупационных войск. Об этом сообщает издание Welt.

По словам Шольца, российские войска должны быть полностью выведены с территории Украины, однако так называемый "мирный план" Китая не указывает, где именно должна находится линия разграничения.

"С моей точки зрения, нет четкой линии, которая бы говорила: российские войска также должны быть выведены", – сказал Шольц.

В то же время он поддержал осуждение применения ядерного оружия. Также Шольц заявил, что ни о каком "мире" на условиях Кремля не может идти речь. Канцлер добавил, что российский диктатор Владимир Путин должен увидеть четкую позицию всего мира.

Напомним, в Китае обнародовали свой " мирный план" относительно окончания войны, которую год назад страна-агрессор Россия начала против Украины. В нем содержится 12 пунктов.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский позитивно оценил намерение Китая предложить мирный план для Украины. В то же время он подчеркнул, что делать определенные выводы можно будет только тогда, когда станут известны конкретные предложения КНР.

В свою очередь министерство иностранных дел Казахстана заявило, что поддерживает "мирный план" Китая относительно окончания войны в Украине. Там призвали обе стороны поскорее решить вопрос дипломатическим путем.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент США Джо Байден прокомментировал "мирный план", который Китай предложил якобы для окончания войны, которую страна-агрессор Россия уже год ведет против украинского государства. По мнению американского лидера китайская инициатива выгодна только для Москвы.

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