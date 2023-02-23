Вопрос не снят с повестки дня: в Пентагоне предупредили Китай о последствиях в случае передачи России оружия

В Пентагоне предупредили Китай о сотрудничестве со страной-агрессором Россией. В США заявили, что для Пекина будут последствия в случае, если он предоставит Кремлю летальную военную помощь.

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Об этом сообщает CNN. Заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх в среду, 22 февраля, отметила, что этот вопрос еще не был снят с повестки дня.

"Мы не видели, чтобы в настоящее время они оказывали смертоносную помощь России для войны, но они также не сняли это с повестки дня", – сказала Сингх.

Она добавила, что государственный секретарь США Энтони Блинкен поднимал этот вопрос недавно в Германии.

"И поэтому мы были последовательны отсюда, и я полагаю, что госсекретарь Блинкен также встречался со своим коллегой в Германии на прошлой неделе, мы подтвердили там, что для Китая будут последствия, если это партнерство с Россией станет еще более глубоким", – отметила заместитель спикера.

Также она подчеркнула, что сотрудничество Пекина и Москвы в войне РФ против Украины определенно будет просчетом.

В то же время, источники утверждают, что на данный момент есть признаки желания китайских властей по поводу оказания смертоносной военной помощи России.

Хотя ранее постоянный представитель США в ООН Линда Томас-Гринфилд ранее заявляла, что это станет красной линией для Китая.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Блинкен заявил, что Китай обсуждает возможность предоставления России летальной военной помощи. Она может быть направлена на поддержку агрессии против Украины. Он напомнил, что Китай длительное время поддерживал РФ политически, экономически и предоставляя нелетальное оборудование.

Китай может сыграть важную роль в сдерживании агрессии России против Украины. Именно этого от Пекина ожидает Киев, ведь так Китай подтвердит свою приверженность основополагающему принципу нерушимости границ государств.

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что миру может грозить Третья мировая война, если Китай будет помогать стране-агрессору России вести против украинского государства войну. Он надеется, что Пекин сохранит в этом вопросе прагматическую позицию.

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