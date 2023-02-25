Американская разведка заявила, что Китай рассматривает возможность передачи России БПЛА и боеприпасов – CNN

У США заявили, что у них якобы есть разведывательные данные о том, что правительство Китая рассматривает возможность предоставления стране-агрессоре России беспилотников и боеприпасов. Они могут быть использованы в войне против Украины.

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Об этом сообщило в пятницу, 24 февраля издание CNN с ссылкой на трех анонимных источника. Как отмечается, вероятно, Пекин не принял окончательное решение, однако переговоры с Кремлем по этому вопросу идут.

В частности Китай и РФ обсуждают цены и объемы возможных будущих поставок.

"Источники, знакомые с разведкой, сообщили, что после вторжения в Украину Россия неоднократно запрашивала у Китая беспилотники и боеприпасы, и китайское руководство в течение последних нескольких месяцев активно обсуждает, отправлять ли смертоносную помощь или нет", – пишет издание с ссылкой на слова источников.

При этом, как утверждают журналисты, представители разведки США говорят, что у них есть информация о том, что Пекин все же склоняется к тому, чтобы передать Москве запрашиваемое оружие.

При этом Вашингтон неоднократно публично предостерегал Пекин от подобных договоренностей с Россией.

Источники сказали изданию, что предоставление дронов и боеприпасов будет означать значительную эскалацию поддержки Китаем России.

"В критический момент это могло бы значительно усилить возможности РФ. Боеприпасы у российских боевиков заканчиваются настолько, что Евгений Пригожин, глава российской группы наемников "Вагнер", в среду опубликовал фотографии нескольких десятков погибших боевиков и публично обвинил в их гибели неспособность Министерства обороны России обеспечить их достаточным количеством боеприпасов", – говорится в материале.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Пентагоне предупредили Китай об ответе на сотрудничество со страной-агрессором Россией. В США заявили, что для Пекина будут последствия, если он предоставит Кремлю летальную военную помощь.

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