Си Цзиньпин собрался с визитом в Россию, чтобы дать толчок мирным переговорам – The Wall Street Journal

Глава Китая Си Цзиньпин в ближайшие месяцы готовится посетить Москву, чтобы провести саммит с президентом РФ Владимиром Путиным. Поездка призвана дать толчок мирным переговорам и положить конец войне в Украине.

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Кроме того, Си Цзиньпин намерен повторить свои призывы к Кремлю отказаться от угроз ядерным оружием. Об этом пишет The Wall Street Journal, ссылаясь на источники, знакомые с планами главы КНР.

По данным источников, подготовка к визиту находится на ранней стадии, поэтому его сроки еще не определены. Китайский лидер может приехать в РФ в апреле или в начале мая, когда Москва будет отмечать победу во Второй мировой войне. В 2022 году Кремль использовал это событие, чтобы уподобить избранных лидеров Украины нацистам, пишет WSJ.

Как отмечается, глава комиссии по иностранным делам ЦК Компартии Китая Ван И, который сейчас находится с визитом в Москве, вероятно, обсудит поездку Си Цзиньпина.

Лидер КНР перед саммитом с Путиным должен провести ежегодную сессию китайского парламента и Форум по развитию Китая. После этого он, возможно, посетит РФ и некоторые страны Европы.

По словам источников, новая позиция Пекина частично направлена ​​на противодействие растущему недоверию к Китаю на Западе. Китай также обеспокоен тем, что Россия, его главный партнер в конкуренции с Западом, может быть значительно ослаблена, если столкнется с дальнейшими серьезными неудачами или поражением в Украине.

Так, надежды Европы на вклад Китая в дипломатическое решение конфликта в Украине наталкиваются на растущую обеспокоенность поддержкой Китаем России и опасения, что Пекин может быть готов поставить Москве смертоносное оружие.

Стремление Китая играть более заметную роль в войне соответствует стремлению Си Цзиньпина усилить влияние его страны. Тем не менее несколько официальных лиц КНР предупредили, что на пути к дипломатическому прорыву возникнут серьезные препятствия и любая сделка может потребовать оказания давления на Россию, чего Китай делать не хочет, пишет WSJ.

"Китай должен быть в состоянии не только призвать к миру, но и представить видение того, как выглядит урегулирование войны. Призывать к миру дешево и легко. Но что готов сделать Китай, чтобы это произошло?" – сказал директор китайской программы в аналитическом Центре Стимсона (Вашингтон) Юн Сун.

Если Си Цзиньпин воздержится от оказания значительного давления на Путина, это может еще больше испортить его отношения с Европой, говорится в статье.

Как сообщал OBOZREVATEL, глава МИД Украины Дмитрий Кулеба на Мюнхенской конференции по безопасности заявил, что Китай может сыграть роль в сдерживании агрессии РФ.

Во вторник, 19 февраля, Кулеба провел встречу с топ-дипломатом КНР Ван И. По словам министра, Пекин передал основные положения своего "мирного плана", в МИДе обещают изучить их.

По данным Bloomberg, "мирный план" от Китая может содержать призыв к прекращению огня и военной поддержки Украины, защищающейся от российской агрессии.

Ранее Пекин высказал "глубокую обеспокоенность" тем, что война в Украине "выходит из-под контроля", и призвал прекратить "разжигать огонь" и обвинять Китай.

А госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что КНР рассматривает возможность предоставления России летального вооружения.

В свою очередь, президент Украины Владимир Зеленский считает, что миру может грозить Третья мировая, если Китай решит помочь Кремлю. Он выразил надежду, что Пекин сохранит прагматическую позицию.