'Переговоры совсем не главное': Медведев признал, что мир Россию не интересует

Российскую Федерацию не интересует мир в войне с Украиной. Переговоры между Москвой и Киевом совсем не главное во время так называемой СВО.

Такое очередное циничное заявление сделал одиозный российский политик заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев. По его словам, ключевое – "одержание победы в спецоперации" и "полное достижение целей", поставленных главой Кремля Владимиром Путиным.

Медведев отметил, что"спустя десятилетия после заключения Минских соглашений" бывший канцлер ФРГ Ангела Меркель признала, что "эти договоренности были навязаны Москве сознательно". И, по его мнению, их целью было"выиграть время для вооружения Киева".

В связи с этим заместитель председателя Совета безопасности РФ задался непонятным вопросом: "не пытаются ли сегодня с аналогичной целью" так же"принудить Россию к переговорам". По его словам, такие риски существуют. Впрочем кто и как планирует это сделать Медведев не объяснил.

"Переговоры совсем не главное. Ключевое – победа в СВО с достижением всех целей, поставленных нашим Верховным главнокомандующим. И такая победа может быть одержана без всяких переговоров", – цинично заявил Медведев.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал информацию медиа о возможных угрозах России выйти из мирных переговоров, если Украина не согласится передать ей весь Донбасс. Глава государства подчеркнул, что позиция Украины относительно территориальной целостности остается неизменной.

Напомним, что Россия рассматривает возможность прекращения мирных переговоров под эгидой США, если Украина не согласится уступить территорию Донбасса. В Кремле считают, что без согласия Киева на вывод войск из подконтрольной части Донецкой области дальнейшие консультации потеряют смысл.

OBOZ.UA сообщал, что президент Украины Владимир Зеленский сделает все для достижения мира, в частности он готов и лично встретиться с российским диктатором Владимиром Путиным. Такие переговоры путем давления на Россию могли бы организовать Соединенные Штаты, которые сегодня "даже сильнее, чем они о себе думают".

