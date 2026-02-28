Россия рассматривает возможность прекращения мирных переговоров под эгидой США, если Украина не согласится уступить территорию Донбасса. В Кремле считают, что без согласия Киева на вывод войск из подконтрольной части Донецкой области дальнейшие консультации потеряют смысл.

Следующий раунд переговоров может стать решающим. Об этом сообщает Bloomberg.

Москва готова подписать проект меморандума о мирном соглашении, если Киев согласится полностью оставить восточную часть Донецкой области. После этого может состояться саммит с участием диктатора РФ Владимира Путина, президента США Дональда Трампа и президента Украины Владимира Зеленского для политического утверждения договоренностей.

В то же время Зеленский настаивает, что укрепленные районы Донецкой области, которые остаются под контролем ВСУ, являются критически важными для обороны страны, а Украина не признает никаких оккупированных территорий российскими. Киев предлагает прекращение огня вдоль текущей линии фронта с последующим дипломатическим урегулированием территориального вопроса и гарантиями безопасности от США и Европы.

Россия готова в рамках потенциального соглашения отвести войска из северо-восточных регионов Украины – в частности из Сумской и Харьковской областей, а также не настаивать на расширении контроля в частях Херсонской и Запорожской областей, которые остаются под контролем Киева. При этом Москва не соглашается на размещение иностранных войск в Украине, но допускает мониторинг перемирия под эгидой США.

Отдельно продолжаются дискуссии относительно будущего Запорожской АЭС. Российская сторона поддерживает вариант трехстороннего распределения произведенной электроэнергии между США, Украиной и РФ, тогда как Киев выступает за формат 50/50 с Соединенными Штатами.

Переговорные команды США, Украины и России в этом году уже встречались в Абу-Даби и Женеве. После последнего раунда российские представители дали понять американской стороне, что без уступок со стороны Украины в территориальном вопросе дальнейшие консультации могут быть прекращены.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что президент Украины Владимир Зеленский сделает все для достижения мира, в частности он готов и встретиться с российским диктатором Владимиром Путиным. Такие переговоры путем давления на Россию могли бы организовать Соединенные Штаты, которые сегодня "даже сильнее, чем они о себе думают".

