Если Путин не согласится на встречу, будет долгая война, – Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский сделает все для достижения мира, в том числе он готов и встретиться с российским диктатором Владимиром Путиным. Такие переговоры путем давления на Россию могли бы организовать Соединенные Штаты, которые сегодня "даже сильнее, чем они о себе думают".

Об этом Владимир Зеленский рассказал в интервью британскому изданию Sky News. Он подчеркнул: если Кремль не согласится на такие трехсторонние переговоры в ближайшее время, война в Украине может стать длительной.

Есть время до выборов

Украинский президент отметил, что именно сейчас у американцев "есть шанс" устроить переговоры.

"Это зависит от этих месяцев – будем ли мы иметь возможность завершить войну до осени. До выборов – важных, влиятельных выборов в Соединенных Штатах. Если удастся достичь мира, то у нас есть это окно возможностей. Сейчас это окно открыто", – сказал Владимир Зеленский.

Однако украинский лидер подчеркнул, что это зависит, "готов ли Путин к такой трехсторонней встрече в эти полгода".

Длинная война

В противном случае, если главарь Кремля не согласится на трехстороннюю встречу до осени, следует ожидать "долгой войны", отметил президент Украины.

Он отметил, что чем ближе к выборам в США, тем больше команда американского президента будет сосредоточена на внутренних вопросах. И, соответственно, меньше на внешней политике. В таком случае роль организатора переговорного процесса может взять на себя Европа.

Если же и эти усилия не приведут к результату, война продлится дольше.

Место встречи

Напомним "позицию" Кремля – встреча Зеленского и Путина якобы может состояться исключительно в Москве. Однако президент Украины вновь отверг возможность такой встречи в столице страны-агрессора, назвав российское требование "игрой".

Он подчеркнул, что готов к встрече на любой нейтральной территории, "или даже не на нейтральной, но не на российской и не на белорусской, потому что они союзники".

Как сообщал OBOZ.UA, также Владимир Зеленский объяснил, почему Украина не может просто отказаться от собственных земель. По его словам, дело не в земле, а в угрозе жизни сотен тысяч людей на этих территориях.

