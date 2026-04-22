Переговоры по Украине не могут ждать окончания войны в Иране, – Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский признает, что война Соединенных Штатов с Ираном "отвлекла внимание" американцев от агрессивной войны России против украинцев. Но считать, что усилия по прекращению боевых действий в Украине не могут возобновиться, пока не закончится конфликт с Ираном является "большим риском", отмечает он.

Видео дня

Украинский лидер в интервью американскому вещателю CNN уточнил, что технические переговоры с США все еще продолжаются. Однако Владимир Зеленский "не видит возможности встретиться с американцами, пока вопрос Ирана не будет закрыт".

Украина – не "чуть позже"

Президент Украины отметил, что является вызовом тот факт, что одна и та же команда американских переговорщиков (во главе со спецпосланником Стивом Уиткоффом и зятем президента США Джаредом Кушнером) ведет и переговоры о войне в Иране, и о войне в Украине.

И хотя Соединенные Штаты сейчас сосредоточены на войне против Ирана, важно не забывать об Украине, где также продолжаются боевые действия, подчеркнул он.

"Нельзя говорить, что "мы поговорим об Украине чуть позже. Украина – не "чуть позже". Украина именно сейчас переживает такую большую трагедию, что мы должны найти способ справиться с этим параллельно", – сказал Владимир Зеленский.

Украинский лидер добавил, что война США и Ирана уже привела к тому, что поставки некоторых ключевых видов оружия для Украины были сорваны. Речь о ракетах для ПВО.

Помощь Европы

Напомним, что Европейский Союз наконец одобрил ключевой кредит для Украины в размере 90 миллиардов евро. Владимир Зеленский объяснил, что получение этих денег является вопросом "жизни и выживания" для украинского государства.

Дело в том, что без указанной помощи Украина не может производить такое количество оружия, на которое способна. Президент привел в пример изготовление беспилотников-перехватчиков. Сейчас украинские оружейники производят только тысячу единиц таких перехватчиков в день, хотя мощности позволяют производить как минимум две тысячи.

"Но у нас нет финансирования. Это действительно вопрос нашей жизни, выживания. Для защиты нам очень нужны эти деньги", – сказал он.

Переговорный трек

Также Владимир Зеленский заявил, что Украина готова к любому формату переговоров с Россией. Мы согласны на проведение встречи в любой момент, однако сейчас все зависит именно от РФ, отметил украинский лидер 22 апреля.

Как сообщал OBOZ.UA, глава МИД РФ Сергей Лавров сказал, что Россия не рассматривает возобновление переговоров с Украиной как первоочередную задачу и не намерена их навязывать. В то же время в Москве заявляют о положительном отношении к возможному диалогу.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!