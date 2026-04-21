Венгрия и Словакия подтвердили, что поддержат выделение Украине €90 млрд, – Мацинка

Венгрия и Словакия согласились поддержать выделение Украине 90 млрд евро и введение 20-го пакета санкций против России после возобновления работы нефтепровода Дружба.

Об этом заявил министр иностранных дел Чехии Петр Мацинка после встречи глав МИД ЕС в Люксембурге. По его словам, именно этот вопрос оставался ключевым условием для позиции обоих государств.

Информацию обнародовало Министерство иностранных дел Чехии, которое сослалось на итоги переговоров в Люксембурге. Там уточнили, что Будапешт и Братислава связывали свою сдержанность с перебоями в поставках нефти.

"Если это подтвердится и поставки будут восстановлены, это препятствие исчезнет", – отметил Мацинка.

Зависимость от нефти

Обе страны ранее занимали осторожную позицию относительно новых санкций против РФ и финансовой помощи Украине. Причина была довольно прагматичная – энергетическая безопасность. Они напрямую зависят от поставок российской нефти по трубопроводу Дружба, и любые перебои сразу влияют на внутренний рынок.

После встречи в Люксембурге Мацинка объяснил, что вопрос фактически упирается только в техническое восстановление поставок. Как он дал понять, политических преград уже нет. То есть решение может сдвинуться достаточно быстро, если ситуация с нефтью стабилизируется.

Условия поддержки

Речь идет о пакете помощи Украине объемом 90 млрд евро, который обсуждается на уровне Европейского Союза. Параллельно страны ЕС готовят 20-й пакет санкций против России, что должно усилить экономическое давление. Венгрия и Словакия до этого момента не блокировали процесс прямо, но фактически сдерживали его из-за своей позиции.

После возобновления поставок нефти эта позиция может измениться. И, как подчеркнул Мацинка, тогда исчезнет главное препятствие для принятия решений.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что Украина выполнила все условия, которые ставил ЕС для разблокирования финансовой помощи.

Также он сообщал о переговорах с президентом Европейского совета Антониу Коштой и президентом Еврокомиссии по этому вопросу. По словам Зеленского, европейские партнеры отметили и договоренности по безопасности Украины со странами Ближнего Востока и региона Залива.

Тем временем в Будапеште заявили, что поставки в Венгрию российской нефти по трубопроводу "Дружба" транзитом через Украину могут возобновиться. Новые партии сырья ожидаются уже со следующего месяца, сказал Петер Мадьяр.

Действующий венгерский премьер-министр Виктор Орбан продолжал ставить Украине ультиматумы, связанные с работой нефтепровода "Дружба". Он утверждал, что не разблокирует предоставление кредита на 90 миллиардов евро, пока Киев не возобновит транзит российской нефти в Венгрию.

Как сообщал OBOZ.UA, Словакия может согласиться на принятие 20-го пакета санкций ЕС против России, однако выдвигает условие – возобновления работы нефтепровода "Дружба". В Братиславе заявляют, что без этого решения не поддержат новые санкционные ограничения против РФ.

