Одна из самых медленных подач в истории ATP завершилась эйсом. Видео стало вирусным в сети и собрало 750 000 просмотров за сутки

В сети завирусилась одна из самых курьезных подач в истории мужского тенниса, которая принесла эйс благодаря случайному попаданию по мячу ободом ракетки. Видео эпизода с американцем Максимом Кресси вновь стало популярным в социальных сетях и собрало за сутки порядка 700 000 просмотров.

Видео дня

Необычный розыгрыш произошел на турнире ATP Masters в Индиан-Уэллсе в марте 2022 года во время матча между Максимом Кресси и Кристофером Юбэнксом. При выполнении подачи американец столкнулся с сильным порывом ветра во время подброса мяча и не сумел нанести привычный удар.

Вместо контакта центром струнной поверхности Кресси задел мяч ободом. В результате тот полетел по высокой траектории, перелетел сетку и опустился сразу за ней на стороне соперника.

После отскока мяч получил сильное обратное вращение (бэкспин) и резко ушел в сторону. Юбэнкс не успел добраться до него, а судьи зафиксировали эйс. Матч в итоге завершился победой Кристофера со счетом 5:7, 7:6(8), 6:4.

Скорость подачи составила всего 42 км/ч, или 26 миль в час. Этот показатель считается одним из самых низких среди эйсов в истории ATP с момента ведения подобной статистики.

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