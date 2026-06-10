Россия снова говорит о "мире" на языке ядерного шантажа. И это уже не случайная телевизионная истерика, а симптом более глубокой проблемы.

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Заявление в Законодательном собрании Санкт-Петербурга с предложением обратиться к Путину по поводу применения ядерного оружия против Украины само по себе не является решением российского государства. Это не позиция кремля, не официальная доктрина и не постановление парламента. Но ошибка была бы просто отмахнуться от этого как от очередного маргинального безумия.

Настоящая опасность не в том, что завтра после такого заявления кто-то нажмет кнопку. Настоящая опасность в другом: в российском публичном пространстве ядерный удар все чаще подается не как предел катастрофы, а как один из "вариантов политического решения". То есть как инструмент давления, запугивания и принуждения Украины и Запада к уступкам.

Это важно рассматривать в более широком контексте.

На фронте россия не демонстрирует стратегического прорыва. Интенсивность боевых действий остается очень высокой: за сутки фиксируются сотни боевых столкновений, массовое применение дронов-камикадзе, авиаудары, КАБы, постоянное давление на Покровском, Гуляйпольском, Лиманском, Константиновском и других направлениях. Но это именно давление истощения, а не картина быстрой победы.

Параллельно Украина получает очередное финансирование от ЕС в рамках Ukraine Facility, европейские лидеры публично подтверждают базовые принципы мира: прекращение огня, нерушимость международно признанных границ, право Украины самостоятельно выбирать союзы по безопасности. Иными словами, дипломатическое пространство вокруг Украины не сводится к российскому ультиматуму.

И именно здесь появляется ядерная риторика.

Ее функция — не военная, а психологическая. Она должна создать ощущение, что любое дальнейшее сопротивление Украины якобы ведет к глобальной катастрофе, а значит "рациональным" выходом должны стать уступки агрессору. Это старая логика российского шантажа: сначала создать угрозу, затем предложить капитуляцию как способ ее избежать.

В этой логике есть несколько слабых мест.

Во-первых, ядерное оружие не завершает войну автоматически. Оно открывает качественно иной уровень эскалации, где россия теряет остатки политической управляемости ситуацией.

Во-вторых, даже угрозы ядерным ударом не свидетельствуют о силе. Они часто свидетельствуют о дефиците обычных инструментов достижения цели.

В-третьих, мир уже научился отличать реальное сдерживание от ядерного рэкета. Именно поэтому каждое такое заявление должно не пугать, а фиксироваться как доказательство агрессивной природы российской политической культуры.

Для Украины правильная реакция — не истерика и не недооценка. Нужна трезвая фиксация: россия пытается поднять психологическую цену сопротивления, потому что не может быстро достичь политического результата на поле боя.

Итак, главный вывод прост.

Когда государство или его политическая среда начинает говорить о ядерном ударе как о пути к миру, это не демонстрация стратегического превосходства. Это демонстрация морального, интеллектуального и политического банкротства.

Мир не достигается ядерным шантажом. Мир достигается тогда, когда агрессор теряет способность диктовать свои условия.