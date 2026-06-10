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Один из крупнейших производителей ракетного вооружения в Европе — MBDA — подписал соглашение о стратегическом партнерстве с украинской компанией "Украинская бронетехника".

Далее текст на языке оригинала.

Для довідки: саме MBDA стоїть за такими системами, як Taurus, Storm Shadow/SCALP, Meteor, CAMM та низкою інших ракетних комплексів, які є основою оборонних спроможностей багатьох країн НАТО.

Але головне не це.

Ключове те, що першими напрямками співпраці визначені системи далекобійного ураження (Deep Strike) та протидії безпілотним системам (C-UAS).

Тобто саме ті сфери, які сьогодні визначають результат сучасної війни.

Ще важливіше, що MBDA прямо заявляє про підтримку розвитку українського оборонно-промислового комплексу та його автономних виробничих спроможностей.

Зверніть увагу на формулювання.

Не продаж зброї.

Не передача окремих виробів.

Не разова допомога.

А розвиток власних виробничих можливостей України.

Саме в цьому, на мою думку, полягає стратегічне значення цієї новини.

Україна поступово переходить від статусу держави, яка отримує озброєння, до статусу держави, яка бере участь у створенні нових оборонних технологій та виробничих ланцюгів Європи.

І це відбувається не на словах, а на практиці.

Зі свого боку "Українська бронетехніка" приносить у партнерство компетенції у виробництві бронетехніки, мінометів, боєприпасів, артилерійських снарядів, наземних роботизованих систем та безпілотних комплексів.

А також те, чого сьогодні немає майже ні в кого у світі, — практичний досвід ведення найбільшої та найтехнологічнішої війни XXI століття.

Звичайно, меморандум — це ще не завод і не серійне виробництво.

Попереду багато роботи.

Але сам факт того, що один із флагманів європейського ракетобудування обирає українську компанію, як стратегічного партнера, говорить про дуже важливу тенденцію.

Україна поступово стає не лише щитом Європи.

Україна поступово стає частиною європейського оборонно-промислового ядра.

І це може виявитися одним із найважливіших наслідків цієї війни.

P.S. Робіть репости, це важливо доносити в кожен куточок світу.