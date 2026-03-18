'Наши решения работают': Зеленский назвал условие, при котором Украина сможет защитить от 'Шахедов' Европу и Ближний Восток. Видео

Для того, чтобы эффективно противодействовать иранским дронам на Ближнем Востоке или в Европе, нужны соответствующие перехватчики, аппаратура и программное обеспечение, и опыт такой работы. Все это есть в Украине, и наше государство готово делиться не только опытом организации такого противодействия. Причем "наши решения работают", это доказано тем, как Украина пережила последнюю зиму.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский рассказал 17 марта, во время выступления в парламенте Великобритании. По его определению, "это вопрос технологий, инвестиций и сотрудничества".

Тысяча перехватчиков в день

По словам украинского лидера, Украина способна не только покрывать собственные потребности в перехватчиках вражеских дронов, но покрыть такие потребности партнеров нашего государства, "это зависит от инвестиций".

"Во-первых, мы способны производить не менее двух тысяч эффективных и проверенных в бою перехватчиков ежедневно. Но мы можем производить и больше – это зависит от инвестиций. Нам нужно около тысячи перехватчиков в день, и по меньшей мере еще тысячу в день мы можем поставлять нашим союзникам", – подчеркнул Владимир Зеленский.

Он добавил, что украинцы также "знают, как создавать радарное и акустическое покрытие" – чтобы соответственно реагировать на приближение любых вражеских дронов. А еще в Украине есть программное обеспечение, которое "дает радарам возможность работать даже под действием РЭБ".

Вопрос технологий

"Если "шахед" нужно остановить в Эмиратах, мы можем это сделать. Если его нужно остановить в Европе или в Соединенном Королевстве, мы можем это сделать. Это вопрос технологий, инвестиций и сотрудничества. И то, что мы пережили эту зиму, которую Россия пыталась сделать смертельной для всех наших семей, показывает, что наши решения работают", – объяснил президент Украины.

Для Соединенного Королевства он предложил использовать британские военные базы на Кипре.

"Так могло бы выглядеть наше предложение по безопасности: наши эксперты размещали бы группы перехвата, разворачивали бы радары и акустическое покрытие, и все это работало бы. Если Иран осуществит масштабную атаку, подобную российским атакам, мы гарантируем защиту. Именно такое усиление мы предлагаем, и оно вскоре может понадобиться по всей Европе", – предупредил Владимир Зеленский.

Что предшествовало

Украина и ранее предлагала другим государствам помощь в организации противовоздушной обороны с учетом нового времени и новых вызовов. По словам украинского лидера, "Великобритания четко видит эти возможности" и понимает, что соглашения с Украиной "всегда надежны".

Именно поэтому 17 марта Украина и Британия "подписали соответствующую декларацию", добавил украинский президент.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее президент США Дональд Трамп заявил, что его страна больше не нуждается в помощи Украины для противодействия иранским беспилотникам – ведь война с Ираном может вскоре завершиться, поэтому американские силы способны самостоятельно обеспечить защиту от воздушных атак.

