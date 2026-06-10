Норвегия переходит под 'ядерный зонтик' Франции: какие последствия для амбиций Путина в Арктике и Скандинавии

В конце мая стало известно, что Франция и Норвегия подписали оборонное соглашение о присоединении Норвегии к инициативе Франции по ядерному оружию, в рамках которой Норвегия фактически войдет под "ядерный зонтик" Парижа, что должно значительно усилить безопасность как самой Норвегии, так и Скандинавского региона в целом.

Оборонное соглашение предусматривает не только ядерную помощь от Франции

Видео дня

В документе, который подписали в Париже президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стьоре, предполагается, что Франция предоставит Норвегии военную помощь, если это будет необходимо. Как отметил глава норвежского правительства, "мы делаем это, учитывая ситуацию в области безопасности в Европе, включая масштабное перевооружение России в ядерной сфере, и то, что она ведет полномасштабную войну против другой европейской страны".

Еще в марте этого Франция предложила распространить защиту своего "ядерного зонтика" на другие европейские страны, что на практике означает, что нападение на них может спровоцировать ядерный ответ со стороны Парижа.

Соглашение стало болезненным ударом по российским амбициям в Скандинавии и Арктике

Стоит отметить, что данная инициатива стала весьма болезненной для РФ, ведь Норвегия является членом НАТО и имеет общую границу с Россией в Арктике, где до сих пор существуют нерешенные территориальные вопросы, которые могут стать причиной военного конфликта между двумя странами. Можно вспомнить, что Кремль в последние недели активно угрожал Норвегии с целью обезопасить свои корабли теневого флота от противодействия со стороны Норвегии, Франции и Великобритании.

Перед этим Россия неоднократно нарушала территориальные воды Великобритании своими подводными лодками, а российские танкеры через Ла-Манш сопровождались военными кораблями. Кроме того, в Москве заявили, что Норвегия совместно с Украиной на собственной территории готовит атаки на теневой флот беспилотниками в Баренцевом море.

Западная пресса даже указывает на неофициальные угрозы России атаковать или повредить газотранспортную и подводную коммуникационную сеть стран Европы и НАТО. Однако, уже через несколько дней после подписания соглашения, Франция совместно с Великобританией и Норвегией задержала танкер теневого флота России Tagor в Атлантическом океане.

Надежная защита Норвегии становится приоритетом для Европы

Стоит отметить, что сегодня доля Норвегии в обеспечении Европы природным газом составляет 30%, трубопроводным – 55%, а также в стране добывается 15% европейского потребления нефти. В этом контексте и в условиях отказа от российских энергоносителей, Норвегия превращается в очень важную страну для Европы, а норвежская подводная инфраструктура становится для ЕС сверхкритичной.

Следовательно, Франция берет на себя дублирование американского "ядерного зонтика", который при каденции президента Дональда Трампа стал довольно сомнительным гарантом безопасности. Тем самым, это должно стать сигналом для России относительно рисков атаковать норвежскую инфраструктуру или арктические территории. Кроме ядерного оружия, норвежско-французское оборонное соглашение предусматривает, что в случае актов агрессии против Норвегии, Париж предоставит военную помощь.

Учитывая бюрократизированность НАТО, его неуверенную и медленную реакцию на военные вызовы последнего времени, Норвегия будет иметь Францию как военного партнера с мощным флотом, авиацией и силами спецназначения, что и является крайне необходимым для защиты норвежской морской инфраструктуры и арктических островов.

В общем, Норвегия довольно серьезно воспринимает военные вызовы сегодняшнего дня: недавно правительство поручило всем структурам подготовиться к войне. Численность армии увеличена с 8 до 12 тыс., восстанавливают бомбоубежища, а гражданским администрациям поручили формировать среди населения "культуру готовности к войне".

Стоит также сделать две важные ремарки относительно указанного выше. Можно прогнозировать, что после завершения президентского срока Трампа, США вернутся к выполнению своих обязательств по безопасности в Европе и НАТО, однако трамписты-республиканцы снова могут получить власть и продолжить курс на изоляцию США от проблем европейской безопасности.

Кроме того, следует отметить, что локальный военный конфликт между Норвегией и Россией вряд ли приведет к гарантированному использованию ядерного оружия. По аналогии, можно вспомнить войну Аргентины и ядерной державы Великобритании за спорные Фолклендские острова в 1982 году, где все решалось силами флотов, авиации и морской пехоты. Примерно так может выглядеть и потенциальный конфликт за архипелаг Шпицберген.

Однако, наличие "ядерного зонтика" может обезопасить Норвегию от ядерных угроз и шантажа, которые так любит Россия, когда не может достичь своих целей военным или дипломатическим путем.