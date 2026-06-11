Когда изменят тариф на газ в Украине: сколько будет стоить кубометр и какая коммунальная услуга вскоре подорожает

В Украине тариф на газ не будут пересматривать в течение шести месяцев после окончания войны. Это предусмотрено в моратории, который приняли еще в 2022-м и отменять его не планируют. При этом, по состоянию на сейчас, экономически аргументированный тариф почти вдвое выше, чем платят украинцы. Поэтому через шесть месяцев после окончания войны стоит готовиться ко значительному повышению цен.

Видео дня

О том, сколько будет стоить голубое топливо и чего ожидать далее – читайте в материале OBOZ.UA.

Как и когда повысят тариф на газ в Украине

Самая сложная ситуация – с тарифом на газ. По информации OBOZ.UA, согласно с подсчетами поставщиков, если бы сейчас отменили ограничение цены, то украинцы платили бы за голубое топливо около 15 грн за куб (вместо действующих 7,96 грн за куб).

Пока что МВФ не настаивает на повышении цены. Более того, это было бы незаконно. Мораторий на повышение стоимости газа продлится в течение полугода после окончания войны. Такое решение приняли еще летом 2022-го. Тогда было трудно оценить, как долго продлится война.

Повышать тариф на газ ранее, чем закончится срок действия меморандума, не будут. Даже если бы кредиторы, в первую очередь МВФ, озвучивали бы такое требование, его невозможно было бы реализовать. Для этого пришлось бы собрать необходимое количество голосов в Раде (а голосов для этого нет).

"Будет либерализация", – оценивают в правительстве перспективы пересмотра тарифов после войны. Проще говоря, цены на голубое топливо больше не будут удерживать на определенном уровне с помощью PSO.

PSO (возложение специальных обязанностей, от английского Public Service Obligation) – это механизм, с помощью которого государство обязывает определенные компании поставлять электроэнергию, газ или тепло для населения или уязвимых потребителей по льготным, фиксированным ценам, вместо рыночных.

Но уже сейчас, например, в Меморандуме с МВФ говорится о том, что Украина должна в течение шести месяцев после завершения военного положения разработать план либерализации рынков газа и электроэнергии. Такие сроки вполне соответствуют Закону "О меморандуме...".

"Потенциальные меры по реформированию, как только позволят условия, включают постепенное дополнительное повышение тарифов (с учетом новой тарифной методологии и социальных соображений), внешнее финансирование и прозрачная и исключительную прямую бюджетную поддержку ГП в энергетическом секторе при условии наличия бюджетных ресурсов. После завершения войны повестка дня реформ в энергетическом секторе, среди прочего, потребует восстановления и усиления конкуренции на оптовом и розничном рынках газа", – говорится в меморандуме.

Отдельно в документе указано, что обеспечение устойчивости "потребует постепенного повышения тарифов на газ и электроэнергию до уровня возмещения расходов". То есть, даже в МВФ понимают, что сразу поднять цены до рыночных будет трудно.

Холодная вода: тариф уже повышают и будут это делать в дальнейшем

Коммунальная услуга, стоимость которой может легко увеличиваться (и на самом деле выросла даже в 2026-м, но не для всех) – это холодное водоснабжение. Крупные водоканалы ранее могли повышать тарифы через решение НКРЭКУ (и там также нужна политическая воля, поэтому здесь с пересмотром тарифов не спешат). А водоканалы в небольших городах повышали тарифы на воду через решение местных советов. И там депутаты рассуждают: если не повысить тариф, то надо компенсировать убытки водоканала.

Но с 1 июня ситуация изменилась. Согласно с новыми правилами, тариф будут устанавливать органы местного самоуправления без согласования с НКРЭКУ. Целый ряд водоканалов уже сейчас объявил о намерении поднять свои тарифы. В некоторых случаях, речь идет о подорожании стоимости воды в несколько раз.

Например, в "Винницаоблводоканале" посчитали, что стоимость кубометра должна вырасти с 25,62 до 81,01 грн. Решение о пересмотре цены примут в областном совете.

"Сегодня этот (25,62 грн за куб. – Ред.) тариф покрывает менее 32% от реальной себестоимости услуг. Дальше будет только хуже. И в ближайшее время очень вероятна ситуация, когда водоканал просто не сможет подавать воду в ваши дома и обеспечивать исправную работу канализации 24/7. Ситуация катастрофическая, ведь речь идет даже не о почасовой подаче воды, а просто... о полном ее отсутствии в случае, если тариф не будет пересмотрен", – отмечают в компании.

Отметим, что каждый водоканал рассчитывает свою стоимость воды. Самые высокие тарифы пока зафиксированы в Умани (более 94 грн за кубометр), Дрогобыче (почти 70 грн) и в Павлограде (более 53 грн), тогда как в крупных городах, таких как Львов или Хмельницкий, вода обходится дешевле благодаря большим объемам потребления.

Чем меньше город – тем дороже может быть вода. На первый взгляд это кажется нелогичным, но водоканал имеет постоянные расходы независимо от количества потребителей: зарплаты, ремонт, обслуживание сетей.

Подробнее о том, как в ближайшее время могут пересмотреть стоимость коммунальных услуг, читайте в следующих публикациях.