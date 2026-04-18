Россия не рассматривает возобновление переговоров с Украиной как первоочередную задачу и не намерена их навязывать. В то же время в Москве заявляют о положительном отношении к возможному диалогу.

Видео дня

В частности рассматривается вариант переговоров в Стамбуле. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров во время Антальского дипломатического форума.

Тема переговоров по Украине пока не является ключевой во внешнеполитической повестке дня России. Лавров подчеркнул, что Москва "никому не навязывает" диалог, но готова положительно воспринимать инициативы по его возобновлению.

Отдельно российский министр очертил более широкий контекст международной ситуации. В частности, он заявил об ухудшении состояния НАТО и обвинил Запад в стремлении использовать Украину как фактор глобальной нестабильности. Также Лавров раскритиковал позиции ведущих европейских столиц – Лондона, Парижа и Берлина – отметив, что они зашли в политический тупик.

Как сообщал OBOZ.UA, кремлевские чиновники в последние дни активно повторяют заявления о приверженности к первоначальным военным целям в войне против Украины. Министр иностранных дел России Сергей Лавров давал интервью трем разным медиа, повторяя одни и те же тезисы о позиции Кремля.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!