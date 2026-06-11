То, что вы чувствуете сейчас, глядя на новости из Варшавы, Будапешта, Бухареста или Софии — это абсолютно оправданный, здоровый государственный гнев. Когда страна истекает кровью в траншеях, защищая восточный фланг цивилизации, а те, кого она прикрывает своими спинами, начинают кромсать ее политическое, историческое и территориальное тело — это выглядит как сюрреалистический кошмар. Это вызывает отчаяние и логичный вопрос: это заговор? Или это случайное стечение обстоятельств, что все соседи вдруг вытащили старые карты и начали выставлять нам счета?

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Мы стали свидетелями классического геополитического мародерства. Международная политика не оперирует категориями "благодарности", "эмпатии" или "справедливости". Она оперирует исключительно категориями силы, интереса и окна возможностей. И сегодня нам пора окончательно похоронить наш геополитический инфантилизм и разобраться, почему соседи действуют как стая и как украинское государство должно переломить им хребет в этой дипломатической войне. Мы оказались в центре идеального шторма, где каждый сосед имеет свою историческую травму, которую он пытается вылечить за украинский счет.

Венгрия (Таран): Будапешт превратил Закарпатье в свой политический полигон. Фантомные боли Трианона диктуют их политику. Они не требуют равенства, они требуют эксклюзивности: паспортизация, языковой диктат, институциональные анклавы и 11 пунктов ультиматума, которые фактически выводят часть украинской территории из-под образовательного и культурного суверенитета Киева.

Польша (Удар в спину): Варшава пренебрегла всеми актами примирения 2003 года. Почувствовав нашу логистическую зависимость, польские элиты начали исторический шантаж Волынью, умножая его на экономический террор (блокады границ). Они стремятся закрепить за Украиной статус "вечно виноватого младшего партнера", который будет платить экономическими и моральными уступками за право транзита.

Румыния (Тихая ассимиляция): Бухарест действует не так шумно, как Орбан, но не менее системно. Концепт "Великой Румынии" никуда не исчез. Они массово раздают паспорта на Буковине и в Буджаке, финансируют церкви и школы, спокойно превращая граждан Украины в румынский политический ресурс под видом "защиты европейских прав".

Словакия (Экономический паразитизм): Правительство Фицо открыто ретранслирует кремлевские нарративы, блокирует военную поддержку, но при этом продолжает зарабатывать на транзите. Они играют на стороне Москвы ровно настолько, чтобы выжимать из нас и Брюсселя максимальные экономические преференции.

Болгария (Троянский конь на Юге): Новый фронт. София начинает эксплуатировать вопрос Южной Бессарабии. Прикрываясь "дерусификацией" болгарского меньшинства, они готовят почву для образовательных ультиматумов. А их радикалы уже открыто чертят карты, где Буджак становится "болгарской землей".

Но почему они напали именно сейчас?

Соседи не сговаривались за одним столом, но их действия абсолютно синхронны. Эта синхронность продиктована четырьмя железными факторами нашей временной уязвимости:

1. Запах крови и логистика

Слабость провоцирует агрессию. Наши соседи прекрасно понимают: Украина сейчас находится в состоянии экзистенциальной войны. Наши порты частично заблокированы, наше небо закрыто. Варшава, Бухарест и Братислава — это наши легенгни, через которые идет оружие, топливо и хлеб. Они цинично решили: "Если Киев зависит от наших дорог, мы можем выкручивать ему руки в вопросах истории, языка и территориального устройства. У них нет выбора, они согласятся". Это торговля нашим выживанием в обмен на их национальные интересы.

2. Евроинтеграционная гильотина

Вступление в ЕС превратилось для нас в ловушку институционального шантажа. Правила Евросоюза дают каждой стране-члену право вето на любом этапе переговоров. Соседям больше не нужны армии, чтобы откусывать наш суверенитет. Им достаточно одного голоса в Брюсселе. Орбан, Туск или Фицо могут заблокировать целый переговорный раздел, требуя "особого статуса" для своих меньшинств или заставляя нас отказаться от собственной памяти. Евроинтеграция стала идеальным легальным инструментом для демонтажа нашей внутренней субъектности.

3. Российский дирижер и гибридная войнаБыло бы преступной наивностью не видеть за этим парадом претензий тень Москвы. Россия, потерпев крах в попытке захватить Киев за три дня, перешла к стратегии балканизации Украины. Они десятилетиями вливали миллиарды в восточноевропейских радикалов. Венгерский "Йоббик", румынская "AUR", польская "Конфедерация", болгарское "Възраждане", словацкий "Smer" — все это сеть, которую подпитывает Кремль. Россия использует соседей как политических прокси, чтобы открыть против нас Второй фронт — фронт внутреннего раскола, исторической вражды и недоверия.

4. Дешевый электоральный паразитизм

Для политических карликов соседних государств Украина стала идеальной жертвой для внутренних выборов. Зачем польскому премьеру решать сложные системные проблемы своих фермеров, если можно заблокировать украинскую границу и стать "защитником нации"? Зачем румынским или болгарским политикам развивать экономику, если можно сыграть на струнах исторического ресентимента и набрать голоса на криках о "спасении соотечественников" в Украине? Мы стали для них бесплатной пиар-площадкой.

Что должна делать Украина НЕМЕДЛЕННО:

Мы должны прекратить рефлексировать как жертва. Мы не можем больше быть удобными. Если мы продолжим сдавать позиции под соусом "европейских ценностей", мы рискуем выиграть войну в России, но потерять государство, растянутое по клочкам нашими "западными друзьями".

Украине нужен радикальный разворот к Доктрине национального интереса

Жесткая зеркальная дипломатия.

Время молчаливого проглатывания ультиматумов прошло. На каждое требование Будапешта, Варшавы или Софии должно ложиться симметричное, подкрепленное фактами требование Киева. Требуете школ для венгров на Закарпатье? Где государственные украинские гимназии в Будапеште? Требуете эксгумаций на Волыни? Где восстановленные украинские памятники на горе Монастырь и в Грушовичах? Требуете особого статуса для болгарского языка в Бессарабии? Покажите нам украинские культурные автономии в Болгарии. Любая игра должна вестись исключительно на условиях взаимности. Нет — значит нет для обоих.

Институциональная зачистка приграничья.

Государство должно вернуться в свои приграничные регионы железной хваткой. Закарпатье, Бессарабия, Буковина не могут быть зоной свободной охоты иностранных фондов. Все финансовые потоки, которые идут на поддержку меньшинств от соседних государств, должны проходить жесткий финансовый аудит и аудит безопасности СБУ и Минфина. Кто платит учителю — тот формирует его мировоззрение. Мы должны залить эти регионы украинскими деньгами, украинским контентом и украинскими премиями. Украинское государство должно стать единственным и безальтернативным патроном для всех своих граждан, независимо от их этнического происхождения.

Асимметричные альянсы.

Нам нужно перестать биться лбом о стену в общении с шантажистами. Если Варшава или Будапешт нас блокируют — мы должны идти через их головы. Украинская дипломатия должна выстроить прочную ось с Вашингтоном, Лондоном, Стокгольмом, Хельсинки и странами Балтии. Именно эти государства-тяжеловесы (или государства, понимающие реальную экзистенциальную угрозу) должны давить на наших восточноевропейских соседей через механизмы НАТО и фонды ЕС. Орбан или Фицо понимают только язык силы и денег — этот язык им должны озвучить те, кто эти деньги им дает.

Национализация исторической памяти.

Мы на своей земле. Мы не будем спрашивать разрешения у Варшавы, кого нам считать героями. Мы не будем спрашивать разрешения у Софии, как нам нарезать районы в Одесской области. Мы должны четко артикулировать: территориальная целостность, административное устройство, государственный язык и национальный пантеон памяти не являются предметом торгов для вступления ни в какие союзы. Европа уважает только тех, кто уважает себя.

Вывод

То, что соседи впились в нас сегодня — это проверка нашей государственности на зрелость. Мы должны перестать удивляться их цинизму. Это не конец света, это просто настоящее лицо геополитики. Мы не для того заливаем кровью восток и юг, чтобы сдать запад и Бессарабию в евроинтеграционных кабинетах. Время извинений прошло. Настало время диктовать свои условия.

Украина сегодня — это раненый лев, вокруг которого собрались шакалы, ожидая, пока он обессилит в битве с медведем. Но лев не имеет права умирать, и не имеет права делиться своим мясом. Мы должны отрастить такие дипломатические и институциональные клыки, о которые сломается любой ультиматум или нас растянут на сувениры те, кто сегодня улыбается нам на дипломатических приемах. А для этого нужна национальная украиноцетрическая политика для Украины, Доктрина национального интереса для украинцев.