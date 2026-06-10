Украинцам готовят повышенные штрафы: к чему готовиться водителям

В Украине намерены повысить штрафы за превышение скорости на дорогах. Ожидается, что их размер будет зависеть от уровня превышения.

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Об этом сообщила премьер-министр Юлия Свириденко. Она отметила: также готовится усиление наказания для системных нарушителей.

"Получила первые предложения по улучшению безопасности на дорогах... Для большинства водителей ничего не изменится. Новые правила направлены, прежде всего, на тех, кто регулярно создает опасность для других участников движения", – говорится в сообщении.

При этом подчеркивается: первые предложения изменений уже были представлены Кабмину. Далее МВД должно обсудить их с нардепами.

Проблема существенная

В целом же, отметила премьер, проблема безопасности на украинских дорогах является очень острой. По ее словам, за последние 12 месяцев:

Камеры автоматической фиксации зафиксировали почти 2,9 тыс. водителей, которые превышали скорость более 50 раз.

Более 35 тыс. водителей попадали в поле зрения камер более 10 раз.

Почти 12,5 тысяч – больше 20 раз.

Количество камер автоматической фиксации увеличат

Кроме того, рассказала Свириденко, на дорогах планируется увеличить количество камер автоматической фиксации. Она отметила:

Ныне на дорогах работает около 377 камер.

Ожидается, что в будущем их количество вырастет до более 410-и.

"Там, где работает контроль, водители чаще соблюдают правила", – констатировала премьер.

Какие штрафы действуют сейчас

Ныне же, по данным Сервиса проверки админправонарушений, превышение установленных ограничений скорости движения более чем на 20 км/ч влечет наложение штрафа в размере 340 грн. А превышения более чем на 50 км/ч – 1 700 грн.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее в Украине начали действовать новые правила для украинских водителей – в частности, ужесточены требования к тонировке стекол, введен обязательный техосмотр коммерческих авто и обновлены тарифы на парковку. Обновление начало действовать с 1 июня, а нарушителей ждут штрафы.

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