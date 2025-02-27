Соглашение о полезных ископаемых важно, потому что США прочно связывают свои интересы с Украиной и будут страховать свой бизнес. Интервью с Веселовским

Украина согласилась на рамочное соглашение по добыче полезных ископаемых после того, как США отказались от жестких требований. По информации, распространенной СМИ, предполагается создание инвестиционного фонда для восстановления Украины. Наша страна и США будут на равных управлять этим фондом. Украина будет передавать в Фонд 50% доходов от монетизации всех природных ресурсов. США со своей стороны также будут вносить соответствующие взносы, фонд будет инвестировать эти средства в развитие Украины. Отмечается, что рамочная сделка не содержит никаких слов о 500 млрд долларов украинского "долга" перед США.

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В то же время премьер-министр Украины Денис Шмигаль отметил, что это соглашение напрямую привязано к гарантиям безопасности. Ни президент Украины, ни правительство Украины не будут рассматривать ее подписание в отрыве от гарантий безопасности Украины.

Своим мнением по поводу сверхважного для Украины соглашения и последних заявлений относительно мирного урегулирования войны в Украине в эксклюзивном интервью для OBOZ.UA поделился дипломат, чрезвычайный и полномочный посол Украины, представитель Украины при ЕС в 2008-2010 годах Андрей Веселовский.

– Появился, как сообщается, финальный текст соглашения Украины и США о полезных ископаемых – редкоземельные металлы. Документ, вероятно, может быть подписан уже на этой неделе. Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что хотел бы, чтобы предложение о гарантиях безопасности для Украины было в документе. По его словам, во время визита в Вашингтон он намерен прямо спросить, будет ли Америка продолжать поддержку Киева. Насколько это соглашение необходимо и выгодно Украине?

– Есть обещание, хотя оно будет реализовываться со временем, заняться разработкой ресурсов в Украине американскими компаниями, которые будут определяться вместе с нашими чиновниками. И, бесспорно, эти компании обратятся к американскому правительству по страхованию своих интересов. Будет ли это финансовое чистое страхование? Может быть и так. В США есть для этого специальный орган. Но ведь может быть и просьба страховать и в какой-нибудь более серьезной форме. Будет ли это, например, расположение американских войск на территории Украины. Или это может быть расположение американских официальных учреждений. Например, будет создан Совет обеспечения соглашения о недрах. И этот Совет будет размещаться в городе Запорожье. Совершенно неплохо. Она будет также иметь свои представительства вдоль линии разграничения. То есть все это дает определенные точки соприкосновения, за которые можно придираться.

Программа Трампа, с которой он пришел ко власти – никаких войск на иностранных территориях, никаких новых обязательств по защите кого-то, каких-либо стран, народов, сокращения американских вооруженных сил и так далее. В этих условиях, конечно, говорить о каких-то новых обязательствах безопасности со стороны Вашингтона, тем более в отношении Украины, не имеет смысла.

Тогда зачем же сделка американцам? Соглашение, не определяющее, где копать, что добывать, кому продавать и по какой цене. Этого же ничего нет в этой рамочной сделке. Да, конечно, далее будут контракты, которые это определят. Но на сегодняшний день соглашение нужно Трампу для того, чтобы он мог отчитаться перед своими избирателями. Мол, смотрите, я заключил соглашение, согласно которому мы вернем себе миллиарды, которые мы потратили на оборону Украины. Вы почувствуете это обогащение, уважаемые американцы, очень скоро. Это чистая вода пропаганда, но она для нас полезна в том смысле, что Соединенные Штаты завязываются с Украиной. С этой точки зрения, хорошо, что эта сделка будет, и очень хорошо, что она не будет иметь каких-либо строгих рамок, потому что строгие рамки в нынешнем мире, где все меняется через два твита, очень обременительны.

– Президент США Дональд Трамп заявил, что президент Украины Владимир Зеленский, вероятнее всего, приедет в Вашингтон 28 февраля, чтобы "закрепить экономическое партнерство с США". По словам американского президента, оно может обеспечить Украине определенную безопасность от нового российского вторжения. В целом визит Зеленского к Трампу, если он конечно состоится - шанс обсудить более широкую стратегическую картину того, что сейчас происходит вокруг войны и мирного процесса? Личная встреча, на ваш взгляд, может что-то изменить в непростых двусторонних взаимоотношениях между нашими странами, которые сложились в последнее время?

– Я не думаю, что она может что-то изменить. У окружения Трампа "эта Украина путается у них под ногами". Вот бы где бы ее девать, куда бы ее как-то засунуть, чтобы мы не вспоминали о ней. Все это, к сожалению, не изменится. Встреча на 30 или 40 минут Трампа с Зеленским, если она состоится и хорошо, если будет какая-то часть встречи без внешних присутствующих. Хорошо, если будут переговоры. Например, в течение визита президента Франции Макрона в США, мы не знаем были ли личные переговоры. Знаем лишь, что была встреча при фотографах и помощниках. То есть, все было живо, весело с зацепками с обеих сторон, но кажется, без длительного, серьезного разговора.

Поэтому большой вопрос, состоится ли переговорная часть между Трампом и Зеленским. Конечно, это было бы неплохо, потому что там ни одним, ни другим не нужно играть на публику и можно высказываться спокойно и, возможно, и о чем-то попросить. Если не будет отдельной встречи, скажем так, серьезных чиновников украинских и американских, то все закончится только этим тридцатиминутным шоу в помещении Белого Дома, где будет десяток фотографов и десяток корреспондентов.

– Можно ли все же в чем-то убедить Трампа?

– Только в том, что ему что-то выгодно. Сам факт приезда Зеленского и сам факт того, что Трамп, зная мнения своих избирателей, встречается с ним, это ему выгодно. Для этого украинский лидер и будет приглашен в Белый Дом. Для того чтобы дать Трампу больше сторонников среди тех, кто сегодня его пока критикует.

Собственно основной вопрос, который, на мой взгляд, должна решить наша сторона, это быть дружелюбной и вызывать симпатии у зрителей, у определенной части окружения Трампа. Вот это и есть та основа, на которой можно в дальнейшем что-то строить.

– По поводу того, что вы сказали, что Трамп действует только тогда и там, где ему выгодно. Российский диктатор Владимир Путин также включился в этот процесс "соблазны" президента США Дональда Трампа недрами. При этом он подчеркнул, что у России, мол, есть "на порядок" больше редкоземельных металлов, чем Украина, и что РФ может сотрудничать как с правительством США, так и с американскими компаниями по капитальным инвестиционным проектам. Кроме того, Штатам российский диктатор предлагает, в частности, и украинские ископаемые на оккупированных Россией территориях. При этом в Кремле отмечают: обещанное американо-российское сотрудничество в добыче редкоземельных металлов возможно исключительно после "нормализации двусторонних отношений и достижения мирного урегулирования в Украине". Вряд ли на невыгодных условиях для Москвы. Трамп уже заявил о желании заключить соглашение с Россией о редкоземельных металлах.

– Переманить таким вот образом Трампа Путин не может, потому что наше соглашение уже на столе. И она уже будет уложена. Дети маленькие, когда закрывают глаза ладонями, они думают, что их не видят. Вот примерно то же, что сейчас делает Путин. А у нас тоже есть действующие ископаемые, пожалуйста, товарищ Трамп, заезжайте, забирайте, мы готовы и так далее.

Российская Федерация потеряла очень многое от того, что американские компании ушли после начала войны с РФ. Там были добыча и газа, и нефти, и золота, и критических минералов, и даже урана, кажется. Так или иначе, очень много было. И все это сейчас стоит. Сегодня Путину нужно как-то вернуть этих разработчиков с их передовыми технологиями, поэтому он делает такой жест.

Второе. Ему бы хотелось, чтобы сняли санкции. Значит, мы позволим вам разрабатывать наши недра, если вы снимаете санкции. Эти слова, если вы снимаете санкции, не произносятся, они там под столом прячутся. Американцы не дураки, все это понимают, все это видят и знают прекрасно, что когда дойдет до дела, то Российская Федерация выставит такие условия, которые будут совершенно не лучше, чем условия для американцев в любой другой части земного шара. Все эти слова и предложения Путина, направленные на то, чтобы отвлечь внимание от вопроса Украины, снизить ценность связей с Украиной и подтолкнуть американцев к пересмотру своих санкций, своего не пребывания на территории РФ.

– Но Путин может в ручном режиме создать такие условия для американцев, чтобы они забыли о многом в мире. Так может быть?

– Да, он может. А китайцы разве не обидятся? Обидятся. И скажут, дядя Путин, ты больше не получишь от нас электроники. И все, и на этом все закончится.

– В продолжение темы политики Кремля. Оптимизм, который выражает Трамп, мол, Путин и Россия в целом очень стремятся к прекращению войны и установлению мира, мы с россиянами уже далеко продвинулись в этом направлении, как-то не очень ладят с последними заявлениями представителей Москвы. Накануне глава МИД РФ Сергей Лавров назвал "пустыми разговорами" обсуждение размещения миротворческих сил в Украине, а также сделал невозможным замораживание конфликта по линии столкновения. Все это есть в списке миротворческих желаний Трампа. Да, сегодня Путин тактически подыгрывает Трампу, но не кажется ли вам, что стратегически он нацелен на срыв переговоров, ведь по-прежнему ему нужна вся Украина?

– Мы исходим из базовых и фактических положений. Первое, в Российской Федерации не требуется заключения ни одного мира или перемирия. Они кладут свои тысячи каждый день на фронте, но это их не беспокоит, ведь продолжают захватывать квадратные километры и это то, что им нужно. Американцы это прекрасно понимают, но хотят каким-то образом это обойти, стремятся каким-то образом приостановить войну, потому что указание Трампа – давайте устанавливать мир, причем как можно скорее, но реальных рычагов на это у них нет.

Что касается того, что президент США в последнее время активно говорит о продвижении переговоров с Москвой, то продвижение определяется не словами, а реальными шагами. Вот у нас, например, есть реальный шаг – подписанное соглашение о минеральных ресурсах. Также есть тот факт, что мы, в принципе, сказали четко американцам, какие нам нужны гарантии безопасности, почему они должны быть такими, что мы за это готовы отдать, так сказать. То есть наша позиция понятна, четка и ясна.

Да, в "закрытом помещении под столом", могут быть какие-то мелкие детали, но не основные. С российской стороны мы видим все время придумывание новых препятствий. Потому что это укладывается в стратегию этого государства. Опять же, видят ли это американцы? Да, видят. Могут ли что-то сделать? На мой взгляд, очень большой вопрос относительно этого, ведь это очень трудно. На сегодня у них больших рычагов давления на РФ не существует.