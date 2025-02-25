Редкоземельные металлы Украины стоят триллионы долларов: карта залежей

Общая стоимость всех полезных ископаемых в Украине составляет 14,8 трлн долларов. При этом запасы Донецкой области оцениваются в 3,8 трлн долларов, а Одесской и Черновицкой – менее, чем в 10 млрд долларов. В то же время, к значительной части своих ископаемых Украина сейчас не имеет доступа – из-за временной оккупации Россией территорий, на который они располагаются.

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Об этом говорится в материале "Суспільне Дніпро". Отмечается:

За годы войны, прошедшие с 2014 года, Россия оккупировала около 20% украинских земель.

Под контролем РФ оказалось немало месторождений по добыче угля, который до вторжения был основным энергетическим ресурсом страны.

"Донбасс – это коксующийся и энергетический уголь. В 2018 году было 69 шахт. Из них всего 33 контролировала Украина. Сейчас у нас на всю страну осталось восемь забоев по добыче угля. Можно сказать, что угольной отрасли у нас нет", – говорится в материале.

Кроме того, отмечается, из-за вторжения Украина потеряла Бахмутовское и Славянское месторождения каменной соли. А также Мазуровское редкометаллическое.

В то же время, напомнили аналитики, в 2011 году Украина готовила документы на разработку Юзовского месторождения в пределах Донецкой и Харьковской областей для добычи сланцевого газа. При этом отмечается: точной оценки объема ресурса на месторождении нет. Однако "по информации геологической службы США, у Юивской площади запасы от 1,4 до 57 трлн кубических метров".

"В Харьковской области также есть природный газ, залежи нефти, каменного и бурого угля, каменной соли, фосфоритов, охры, глины, песков, известняков, мела. … В Запорожской области временно под контролем армии РФ оказались залежи золота. Основной золоторудный объект региона – Сурожское месторождение. Оно расположено в Бердянском районе. По запасам относится к категории мелких, но вполне пригодное для добычи", – рассказали авторы материала.

Какие области самые богатые на ископаемые

В целом же, отмечается, больше всего ископаемых находится в Донецкой области – на 3,8 трлн долларов. Среди лидеров также:

Днепропетровская – запасы оцениваются в 3,5 трлн долларов;

Луганская – 3,2 трлн долларов.

В остальных областях запасов полезных ископаемых значительно меньше. К примеру:

в Харьковской – на 685 млрд долларов;

в Житомирской – на 555 млрд долларов;

в Кировоградской – на 270 млрд долларов;

в Киевской – на 21 млрд долларов;

в Одесской и Черновицкой – на менее 10 млрд долларов.

Также есть залежи под дном Черного моря – однако незначительные. По оценкам, их стоимость составляет 23 млрд долларов.

Украина и США перешли к финальной стадии переговоров о полезных ископаемых

Ранее же вице-премьер Ольга Стефанишина сообщила, что Украина и США перешли к финальной фазе переговоров по соглашению о полезных ископаемых. Она отметила: почти все ключевые детали в документе уже согласованы.

При этом Стефанишина выразила надежду, что лидеры США и Украины смогут подписать и одобрить документ "в Вашингтоне как можно скорее". Таким образом, подчеркнула она, будут продемонстрированы "наши обязательства на десятилетия вперед".

Ранее президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что первый вариант соглашения предусматривал распределение недр на уровне 50 на 50, что, по его словам, было недопустимо. Второй же формат сделки, отметил он, стал гораздо яснее и уже включал значительные финансовые суммы – 500 млрд долларов.

В то же время, отметил президент, с условиями нового соглашения все еще остается неопределенность. В частности, важным аспектом является то, что на каждый доллар помощи от США Украина должна будет вернуть два, что фактически означает, что предоставленные средства могут рассматриваться как кредит. А это, отмечается, вызывает озабоченность справедливостью таких условий.

Как сообщал OBOZ.UA, Украина ведет переговоры с США по разработке и переработке критически важных ископаемых, в том числе титана, лития, урана и редкоземельных металлов. На временно оккупированных территориях находятся ресурсы на сумму около 350 млрд долларов, которые могут использоваться агрессором.

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