Украина и США завершили переговоры о редкоземельных металлах: полный текст соглашения опубликовали СМИ

В украинских СМИ 26 февраля 2025 появился вероятный финальный текст соглашения Украины и США о полезных ископаемых – редкоземельные металлы. Документ, вероятно, может быть подписан уже на этой неделе до 2 марта.

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О завершении переговоров в эфире телемарафона 26 февраля сообщил глава украинского правительства Денис Шмыгаль. В то же время, медиа опубликовали возможный текст будущего соглашения. Как отмечается, оно не будет нуждаться в ратификации в Верховной Раде, что чуть позже подтвердил президент Украины Владимир Зеленский на брифинге. Отдельно он подчеркнул, что рамочное соглашение не включает никаких слов о 500 млрд долларов украинского "долга" перед США.

В документе, опубликованном СМИ, как и сообщал Шмыгаль, содержатся упоминания о гарантиях безопасности для Украины, а также условиях долгосрочного мира. "По данным источников, потенциально возможно внесение точечных изменений (в частности, смена подписантов), но основные положения уже согласованы", – сообщают медиа.

Исходя из опубликованного текста, юридическое обязательство Украины – начать переговоры с США о более детальном документе, регулирующем деятельность "Инвестиционного фонда восстановления". Его должны создать Украина и США.

Приводится следующий текст документа:

ДВУХСТОРОННЕЕ СОГЛАШЕНИЕ ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ПРАВИЛ И УСЛОВИЙ ИНВЕСТИЦИОННОГО ФОНДА ВОССТАНОВЛЕНИЯ

ПРИНИМАЯ ВО ВНИМАНИЕ, что Соединенные Штаты Америки оказали значительную финансовую и материальную поддержку Украине с момента полномасштабного вторжения России в Украину в феврале 2022 года;

ПРИНИМАЯ ВО ВНИМАНИЕ, что американский народ желает инвестировать вместе с Украиной в свободную, суверенную и безопасную Украину;

ПРИНИМАЯ ВО ВНИМАНИЕ, что Соединенные Штаты Америки и Украина стремятся к длительному миру в Украине и длительному партнерству между их двумя народами и правительствами;

ПРИНИМАЯ ВО ВНИМАНИЕ, что Соединенные Штаты Америки и Украина признают вклад, который внесла Украина в укрепление международного мира и безопасности, добровольно отказавшись от третьего по величине в мире арсенала ядерного оружия;

ПРИНИМАЯ ВО ВНИМАНИЕ, что Соединенные Штаты Америки и Украина желают обеспечить, чтобы государства и другие лица, действовавшие враждебно против Украины в конфликте, не получили выгоды от восстановления Украины после прихода длительного мира;

ИТАК, ТЕПЕРЬ Правительство Соединенных Штатов Америки и Правительство Украины (каждое из которых – "Участник") заключают это Двустороннее соглашение об установлении правил и условий Инвестиционного фонда восстановления с целью углубления партнерства между Соединенными Штатами Америки и Украиной, как изложено в настоящем документе.

1. Правительства Украины и Соединенных Штатов Америки с целью достижения длительного мира в Украине намерены создать Инвестиционный фонд восстановления (Фонд), создав партнерство в Фонде через общую собственность, которая будет определена Соглашением о Фонде. Совместная собственность будет учитывать фактические взносы участников, как определено в разделах 3 и 4. Управление Фондом будет осуществляться совместно представителями Правительства Украины и Правительства Соединенных Штатов Америки. Более подробные условия управления и деятельности Фонда будут изложены в дальнейшем соглашении (Соглашение о Фонде), которое будет согласовано в переговорах сразу после заключения этого Двустороннего соглашения. Максимальный процент владения собственным капиталом и финансовыми интересами Фонда, принадлежащего Правительству Соединенных Штатов Америки, а также полномочия представителей Правительства Соединенных Штатов Америки по принятию решений будут в пределах, разрешенных действующим законодательством Соединенных Штатов.

Ни один из Участников не будет продавать, передавать или иным образом прямо или косвенно отчуждать какую-либо часть своей доли в Фонде без предварительного письменного согласия другого Участника.

2. Фонд будет собирать и реинвестировать доходы, вносимые в Фонд, за вычетом расходов, понесенных Фондом, и будет зарабатывать доход от будущей монетизации всех соответствующих природно-ресурсных активов, имеющихся в государственной собственности Украины (независимо от того, находятся ли они в прямой или косвенной государственной собственности Украины), как определено в разделе 3.

3. Правительство Украины будет вносить в Фонд 50% всех поступлений, полученных от будущей монетизации всех соответствующих природно-ресурсных активов, имеющихся в государственной собственности Украины (независимо от того, находятся ли они в прямой или косвенной государственной собственности Украины), определенных как месторождения полезных ископаемых, углеводородов, нефти, природного газа и других добывающих материалов и другая инфраструктура, соответствующие природно-ресурсным активам (таким, как терминалы сжиженного природного газа и портовая инфраструктура) с согласия обоих Участников, как может быть дополнительно описано в Соглашении о Фонде. Чтобы избежать сомнений, такие будущие источники поступлений не включают нынешние источники поступлений, уже входящие в состав общих доходов бюджета Украины. Временные рамки, объем и стабильность взносов будут определены в Соглашении о Фонде.

По своему усмотрению Фонд может зачислять или возвращать Правительству Украины фактические расходы, понесенные по вновь созданным проектам, от которых Фонд получает доходы.

Взносы, сделанные в Фонд, будут реинвестироваться, по крайней мере, раз в год в Украине с целью содействия безопасности, защите и процветанию Украины, что будет дополнительно определено в Соглашении о Фонде. Соглашение о Фонде также будет иметь положение относительно будущих дивидендов.

4. Согласно действующему законодательству Соединенных Штатов Америки, Правительство Соединенных Штатов Америки будет поддерживать долгосрочные финансовые обязательства по развитию стабильной и экономически преуспевающей Украины. Последующие взносы могут состоять из средств, финансовых инструментов и других материальных и нематериальных активов, критически важных для восстановления Украины.

5. Инвестиционный процесс Фонда будет разработан таким образом, чтобы инвестировать в проекты в Украине и привлекать инвестиции для увеличения развития, обработки и монетизации всех государственных и частных активов, включая следующее, и не только это: месторождения полезных ископаемых, углеводородов, нефти, природного газа и других добывающих материалов, инфраструктуру, порты. Правительство Соединенных Штатов Америки и Правительство Украины намерены, чтобы инвестиционный процесс привел к созданию возможностей для распределения дополнительных средств и большему реинвестированию для обеспечения достаточного поступления капитала для восстановления Украины, как будет определено в Соглашении о Фонде.

Участники оставляют за собой право предпринимать необходимые действия по защите и максимизации ценности своих экономических интересов в Фонде.

6. Соглашение о Фонде будет включать надлежащие заявления и гарантии, в том числе необходимые для обеспечения того, чтобы любые обязательства, которые Правительство Украины может иметь перед третьими сторонами, или такие обязательства, которые оно может взять на себя в будущем, не приводили к продаже, перемещению, передаче, залогу или иным обременениям взносов Правительства Украины в Фонд.

При разработке Соглашения о Фонде Участники будут стремиться избегать конфликтов с обязательствами Украины в рамках ее вступления в Европейский Союз или его обязательств по договоренностям с международными финансовыми организациями и другими официальными кредиторами.

7. Соглашение о Фонде предусматривает, среди прочего, признание того, что как Соглашение о Фонде, так и деятельность, предусмотренная в нем, имеют коммерческий характер.

Соглашение о Фонде подлежит ратификации Парламентом Украины в соответствии с Законом Украины "О международных договорах Украины".

8. В Соглашении о Фонде будет уделено особое внимание механизмам контроля, которые делают невозможным ослабление, нарушение или обход санкций и других ограничительных мер.

9. Текст Соглашения о Фонде безотлагательно разработан рабочими группами под председательством уполномоченных представителей Правительства Украины и Правительства Соединенных Штатов Америки. Контактными лицами, ответственными за подготовку Соглашения о Фонде на основе этого Двустороннего соглашения являются: от Правительства Соединенных Штатов Америки: Министерство финансов; от Правительства: Министерство финансов и Министерство экономики.

10. Настоящее Двустороннее соглашение и Соглашение о Фонде составят неотъемлемые элементы архитектуры двусторонних и многосторонних соглашений, а также конкретные шаги по установлению длительного мира, укреплению экономико-безопасной устойчивости и отражению целей, определенных в преамбуле этого Двустороннего соглашения.

Правительство Соединенных Штатов Америки поддерживает усилия Украины получить гарантии безопасности, необходимые для создания продолжительного мира. Участники будут пытаться определить какие-либо необходимые шаги для защиты взаимных инвестиций, как определено в Соглашении о Фонде.

11. Настоящее Двустороннее соглашение обязательно для выполнения и будет выполняться каждым Участником в соответствии с их внутренними процедурами. Правительство Соединенных Штатов Америки и Правительство Украины обязуются немедленно приступить к проведению переговоров по Соглашению о Фонде. Подписано на английском и украинском языках, оба текста равны подлинно.

От Правительства Соединенных Штатов Америки: Скотт К. Г. Бессент, Министр финансов

От Правительства Украины: Юлия Свириденко, Первый вице-премьер-министр Украины – Министр экономики Украины

Как сообщал OBOZ.UA, по подсчетам специалистов, общая стоимость всех полезных ископаемых в Украине составляет 14,8 трлн долларов. В то же время к значительной части ископаемых у Украины сейчас нет доступа – из-за временной оккупации Россией территорий, на которых они расположены.

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