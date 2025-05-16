Ожидаем встречи Зеленского и Путина как можно быстрее, – Кислица

Член украинской делегации в Стамбуле Андрей Кислица заявил, что предыдущий успех переговоров еще нужно закрепить. Это означает, что давление на Россию должно продолжаться. Остается много вопросов, которые могут быть решены только в случае встречи президента Украины Владимира Зеленского и российского диктатора Путина.

Видео дня

С таким заявлением заместитель главы МИД выступил на брифинге по результатам переговоров в Стамбуле 16 мая. По его словам, на данном этапе не стоит расслабляться.

"Мы не должны расслабляться на этом этапе. И есть много вопросов, которые только лидеры могут решить, учитывая сложность вопросов и природу Российской Федерации, где практически каждый вопрос, который стоит на кону, может быть решен только Путиным. Мы ожидаем, чтобы встреча состоялась как можно скорее", – заявил дипломат.

Кислица также прокомментировал возможность обмена пленными с Россией в формате 1000 на 1000.

"Тот факт, что одним из результатов сегодняшней дискуссии является возможный обмен 1000 человек на 1000, является отличной новостью, потенциально замечательной новостью для тысячи семей в Украине. И хотя бы ради этого результата нам пришлось идти сюда, руководствуясь нашими лидерами", – отметил заместитель министра иностранных дел Украины.

Напомним, что 16 мая в Стамбуле состоялись трехсторонние переговоры делегаций Украины, США и Турции. После этого прошла встреча украинской и российской делегаций при посредничестве турецкой стороны.

По итогам переговоров в МИД Украины заявили, что российская сторона озвучивала требования, которые являются неприемлемыми для Киева. Наша делегация готовилась к такой ситуации и прекрасно справилась. Основная позиция Украины остается неизменной.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее президент Украины Владимир Зеленский назвал неуважением со стороны России отсутствие кремлевского диктатора Владимира Путина на переговорах в Турции. По его словам, никто не будет бегать по всему миру и искать его.

Президент Штатов Дональд Трамп со своей стороны считает, что война между Украиной и РФ не сдвинется с места без его личной встречи с Путиным. Никакие мирные инициативы не сработают, пока они не сядут за стол переговоров.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!