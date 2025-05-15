Трамп заявил, что сдвигов в вопросах между Украиной и РФ не будет, пока он не встретится с Путиным

Президент США Дональд Трамп заявил, что конфликт между Украиной и Россией не сдвинется с места без его личной встречи с российским диктатором Владимиром Путиным. Никакие мирные инициативы не сработают, пока они не сядут за стол переговоров.

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Об этом американский лидер сказал журналистам на борту Air Force One, приземлившись в Абу-Даби, Объединенные Арабские Эмираты, пишет CNN. Он не впервые озвучивает идею, что только его вмешательство может привести к реальным сдвигам в урегулировании войны.

"Ничего не произойдет, пока мы с Путиным не встретимся, понятно? И, видимо, он не собирался ехать. Он собирался ехать, но думал, что поеду я. Он не собирался ехать, если меня там не будет, и я не верю, что что-то произойдет, нравится вам это или нет, пока мы с ним не встретимся. Но нам придется это решить, потому что очень много людей погибает", – заявил Трамп.

Также президент США прокомментировал участие России в переговорах в Турции, отметив, что не разочарован российской делегацией, которая не включала Путина.

"Я ничем не разочарован. Я не разочарован. Почему бы я был разочарован? Мы только что получили 4 триллиона долларов, а вы разочарованы делегацией? Я ничего не знаю о делегации, я даже не проверял", – сказал Трамп.

Как сообщал OBOZ.UA, президент США Дональд Трамп заявил, что поехал бы в Турцию в пятницу, 16 мая, на переговоры между Украиной и РФ, "если это будет уместно". Отказ российского диктатора Владимира Путина прилететь в Стамбул он объяснил собственным отсутствием на этой встрече.

В Стамбул прилетел правительственный борт Ил-62М Специального летного отряда "Россия" через несколько часов после того, как Путин 15 мая утвердил состав делегации для переговоров с Украиной. Главой делегации диктатор назначил своего помощника Владимира Мединского. Сам Путин не собирается ехать, как и глава МИД РФ Сергей Лавров. Ожидается, что на встрече в Стамбуле будут говорить о прекращении огня и обмене пленными в формате "всех на всех".

В составе украинской делегации, по данным СМИ, будут глава Офиса президента Андрей Ермак, министр обороны Рустем Умеров, советник президента Игорь Жовква и глава МИД Андрей Сибига. Президент Владимир Зеленский накануне сказал, что ожидает информации, кто прибудет от РФ, и уже тогда будет "определять, какие шаги стоит делать Украине".

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