На переговорах в Стамбуле звучали требования, которые украинская делегация считает неприемлемыми – МИД

Во время переговоров в Стамбуле российская сторона озвучивала требования, которые являются неприемлемыми для Украины. Наша делегация готовилась к такой ситуации и прекрасно справилась. Основная позиция Украины остается неизменной.

Видео дня

Об этом заявил спикер Министерства иностранных дел Украины Георгий Тихий после завершения переговоров с россиянами. По его словам, представители Украины "спокойно" отнеслись к словам россиян.

"У нас богатый опыт переговоров с россиянами с 2014 года. Поверьте, опыта у нас много. Украинская делегация знает, как вести себя в таких ситуациях, как справиться со всеми теми вещами, которые мы можем услышать от российской стороны. Украинская делегация прекрасно справилась, спокойно со всем этим, и наша позиция осталась неизменной", – подчеркнул Тихий.

Также спикер МИД подтвердил, что Россия выдвигала новые требования на переговорах. Однако он не рассказал, что именно говорили представители страны-агрессора, отметив, что это было бы некорректно.

По словам Георгия Тихого, украинская сторона готова была договариваться о прекращении огня во время переговоров. Однако представители России имели ограниченный мандат, чтобы принимать подобные решения.

Представитель МИД также отметил, что Китай и Бразилия поддерживают прекращение огня.

"Мы хотим увидеть их поддержку сейчас, они имеют влияние на Россию, но должно быть полное прекращение огня – не для галочки, не на 30 дней, 60 или 90. Мы готовы к этому", – сказал спикер Министерства иностранных дел Украины.

Как сообщал OBOZ.UA, 16 мая впервые за более чем три года в Стамбуле состоялись прямые переговоры между Россией и Украиной. Встречи проходили в трехстороннем формате - сначала прошли переговоры делегаций Украины, США и Турции, после этого была проведена встреча украинской и российской делегаций при посредничестве турецкой стороны.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!