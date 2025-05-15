"Это неуважение со стороны России": Зеленский заявил, что никто не будет бегать по всему миру и искать Путина. Видео

Президент Украины Владимир Зеленский высказался об отсутствии российского диктатора Владимира Путина на переговорах в Турции 15 мая. По его словам, никто не будет бегать по всему миру и искать его.

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Об этом украинский лидер сказал на пресс-конференции в Анкаре, Турция. Он назвал неявку главы Кремля на встречу проявлением пренебрежения к Украине, США и Турции.

"Встречаться без каких-либо условий и так далее он хотел. Давайте встречаться. Так не может быть: мы сейчас в Анталье, мы сейчас прилетели сюда, после этого отправляем группу в Стамбул... Здесь его нет, в Стамбуле его нет. Мы же не можем бегать по всему миру и искать человека", – заявил президент.

Зеленский считает, что мир должен помогать теми или иными шагами, чтобы стороны сели за стол переговоров и закончили эту войну.

По его словам, такое поведение Кремля – это пренебрежение не только к Украине, но и к международным партнерам, в частности Турции и США. В Анталье присутствовали представители Турции, Украины и делегация от США во главе с госсекретарем Рубио, однако Россия проигнорировала встречу.

"Я считаю, что Соединенные Штаты Америки сейчас и Турция чувствуют неуважение России. На мой взгляд. Ни времени встречи, ни адженды (повестка дня. – Ред.) встречи невысокого уровня делегаций – это неуважение личное. Я не говорю, что русские не уважают нас, это и так понятно. Но у нас это зеркально. Да, но они здесь. Неуважение к Эрдогану, неуважение к Трампу. Трамп отправляет большую группу людей. Госсекретарь Рубио. Стороны войны кто? Россия и Украина. Госсекретарь Рубио – есть, министр иностранных дел Турции – есть, министр иностранных дел Украины – есть. Где соответствующий человек от Российской Федерации? Это неуважение не к Украине, ко всем. Прежде всего, я считаю, к Турции, потому что здесь встреча", – подчеркнул президент.

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