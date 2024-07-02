Орбан прибыл с визитом в Киев: запланированы переговоры с Зеленским

Во вторник, 2 июля, Украину посетил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Он прибыл в Киев и намерен встретиться с президентом Владимиром Зеленским.

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С начала полномасштабной войны это первая поездка в нашу страну венгерского политика, который не скрывает дружеского отношения к агрессору России. Визит не анонсировался официально, потому что не исключалось изменение планов в любой момент.

Руководитель пресс-службы правительства Венгрии Берталан Гаваси сообщил СМИ, что одной из тем переговоров Орбана и Зеленского будет "возможность создания мира". Также они будут общаться по актуальным вопросам венгерско-украинских двусторонних отношений.

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Ранее The Guardian сообщило, что один из самых пророссийских лидеров Европы собрался в Киев в рамках неожиданного визита именно в то время, когда Венгрия взяла на себя председательство в Совете ЕС. Несколько источников в Будапеште заявили, что Орбан встретится с Зеленским в Киеве. В Офисе президента Украины не стали комментировать возможный визит, а другой источник в Киеве накануне подтвердил планы, указав: "Орбан будет здесь завтра, если не будет изменений в последнюю минуту".

Как сообщал OBOZ.UA, 27 июня Виктор Орбан и Зеленский провели оживленную беседу на саммите Совета Евросоюза в Брюсселе. О чем говорили лидеры двух стран, пока неизвестно, но отмечалось, что именно глава венгерского правительства инициировал короткий разговор с украинским лидером.

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