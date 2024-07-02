Премьер Венгрии Орбан может приехать в Киев 2 июля – The Guardian

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан во вторник, 2 июля, якобы планирует прибыть с визитом в Киев. Это его первая поездка в Украину с начала российского полномасштабного вторжения.

Видео дня

Об этом сообщило издание The Guardian с ссылкой на трех источников, знакомых с такими планами. По их словам, Орбан проведет встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским.

"Ожидается, что Виктор Орбан отправится в Киев во вторник, согласно трем источникам, знакомым с планами, в рамках неожиданного визита для одного из самых пророссийских лидеров Европы. Он состоится в то время, когда Венгрия примет на себя поочередное председательство в ЕС", – пишет издание.

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк отказался от комментариев относительно возможного визита Орбана в Киев.

Однако, как утверждает The Guardian, другой источник в Киеве подтвердил эти планы.

"Орбан будет здесь завтра, если не произойдет изменений в последнюю минуту", — сказал собеседник журналистов.

В то же время он добавил, что что существует неопределенность относительно того, едет ли Орбан в Киев в двустороннем качестве, или как представитель ЕС.

"Очевидно, что существует конфликт (между интересами ЕС и Будапешта)", – сказал источник.

Один из источников издания в Будапеште сообщил, что планы поездки были составлены после длительных переговоров по вопросу прав венгерскоязычного меньшинства Украины.

"Предварительным условием встречи было решение вопроса о правах меньшинства. В последние недели было достигнуто соглашение. Они смогут объявить об этом как об успехе", — сказал он.

Журналисты пишут, что Орбана обвиняют в использовании этого вопроса как "дымового занавеса" для продвижения российских нарративов относительно полномасштабного вторжения РФ в Украину.

Напомним, что Венгрия выдвинула Украине список из 11 требований для того, чтобы разблокировать вступление нашей страны в Евросоюз. Большинство из них касается национальных меньшинств в Украине. И хотя этот документ является требованием не ЕС, а исключительно Венгрии (он даже официально так и называется – "11 требований Венгрии к Украине"), наша страна готова выполнить их.

Как сообщал OBOZ.UA, на саммите Евросоюза в Брюсселе Орбан пообщался с президентом Украины Владимиром Зеленским. О чем говорили лидеры двух стран, пока неизвестно, но беседа была довольно оживленной.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!