Зеленский и Орбан провели оживленный разговор на саммите в Брюсселе: появилось видео

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан на саммите Евросоюза в Брюсселе пообщался с президентом Украины Владимиром Зеленским. О чем говорили лидеры двух стран, пока неизвестно, но беседа была довольно оживленной.

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Такой вывод можно сделать из обнародованных 27 июня кадров трансляции из Брюсселя. Стоит отметить, что глава венгерского правительства инициировал краткий разговор с украинским лидером.

На видео из зала заседаний Саммита ЕС, куда получил приглашение и Владимир Зеленский, заметно, как Виктор Орбан лично подошел к украинскому президенту и пожал ему руку. Это произошло уже после подписания договоров безопасности Украины с Евросоюзом, Литвой и Эстонией.

О чем говорили лидеры государств остается неизвестным, однако можно заключить, что короткий диалог Орбана и Зеленского получился достаточно эмоциональным.

Напомним, что 27 июня президент Украины Владимир Зеленский прибыл с официальным визитом в Брюссель. Глава государства принял участие в заседании Европейского совета и двусторонних переговорах.

Он заявил, что Украине необходимы конкретные шаги, которые помогут приблизить справедливый и продолжительный мир для украинцев. Глава государства отметил, что это укрепит надежную стабильность для всех стран мира.

Ранее сообщалось, что Украина 25 июня официально начала переговоры по членству в ЕС: начала работу межправительственная конференция. Методику вступления кардинально не изменяли, хотя ее адаптируют под ситуацию в каждой из стран. Украине придется выполнить целый ряд условий, разделенных на 33 раздела.

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