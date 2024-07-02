Зеленский и Орбан обсудили участие Венгрии в подготовке второго саммита мира: о чем договорились

Президент Владимир Зеленский поблагодарил Венгрию за участие в первом Саммите мира и выразил надежду, что Будапешт присоединится к подготовке второго саммита. Он отметил, что его могут организовать уже в этом году.

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Об этом глава государства заявил на брифинге по итогам переговоров в Киеве с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном. Президент также отметил поддержку Венгрией итогового коммюнике саммита.

"Венгрия приняла участие в первом Саммите мира и поддержала коммюнике саммита, и это говорит о готовности Венгрии быть эффективной для возвращения долговременной безопасности как нашей стране, так и всему региону – Европе", – отметил Зеленский.

Он сообщил, что в ходе переговоров с Орбаном они подробно обсудили, как Венгрия может проявить свое лидерство в подготовке второго саммита.

"Мы предметно обсудили, как в дальнейшем Венгрия может проявить свое лидерство в подготовке второго Саммита мира. Мы видим возможность организовать второй Саммит мира уже в этом году, мы бы очень хотели этого, и всю подготовительную работу для этого можем сделать в ближайшие месяцы. Благодарны Венгрии за поддержку в этом и активность", – подчеркнул Зеленский.

В ходе встречи стороны также обсудили сотрудничество на уровне ЕС и ожидания от венгерского председательства.

Ранее сообщалось, что во вторник, 2 июля, Украину посетил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Он прибыл в Киев для встречи с президентом Владимиром Зеленским. С начала полномасштабной войны это первая поездка в нашу страну венгерского политика.

Как сообщал OBOZ.UA, премьер Венгрии Виктор Орбан предложил президенту Украины Владимиру Зеленскому прекращение огня с Россией. Он также сказал, что мирные инициативы Зеленского требуют много времени и "можно пойти другим путем".

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