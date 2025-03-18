'Он очень хорошо знает Путина': Рютте заявил, что 'полностью верит' в способность Трампа достичь мира в Украине

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте убежден в способности президента США Дональда Трампа достичь долгосрочного мира в Украине. Он "полностью верит" американскому лидеру в решении вопроса урегулирования войны.

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Об этом Рютте заявил накануне запланированного разговора Трампа с Путиным 18 марта, сообщает CNN. Также генсек поддержал предложение о прекращении огня, которое было согласовано представителями США и Украины в Саудовской Аравии, и назвал его "прекрасным".

"Он (Трамп. – Ред.) очень хорошо знает президента Путина с его первого срока, поэтому он знает, как он должен действовать, чтобы достичь соглашения", – отметил Рютте.

По его мнению, у главы Белого дома нет значительного доверия к российскому диктатору Владимиру Путину.

Напомним, президент США Дональд Трамп подтвердил, что планирует разговор с диктатором Владимиром Путиным во вторник, 18 марта. Он отметил, что за последнюю неделю было проделано много работы и есть шанс достичь прогресса в вопросе прекращения войны в Украине, хотя конечный результат пока не известен.

В Белом доме заявили, что Дональд Трамп готов задействовать рычаги давления на Москву, если предстоящий разговор не оправдает ожиданий.

Как сообщал OBOZ.UA, Дональд Трамп накануне телефонного разговора с российским диктатором Владимиром Путиным побеседовал с премьер-министром Великобритании Киром Стармером. Одной из тем разговора было мирное урегулирование войны между Украиной и РФ.

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