Трамп перед звонком Путину побеседовал с премьером Британии об Украине

Президент США Дональд Трамп накануне телефонного разговора с российским диктатором Владимиром Путиным, который состоится 18 марта, побеседовал с премьер-министром Великобритании Киром Стармером. Одной из тем беседы было мирное урегулирование войны между Украиной и Россией.

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Об этом сообщает The Guardian. Стармер в очередной раз напомнил о крепком и долговременном мире, который нужно обеспечить для Киева.

"Представитель Стармера сказал, что "премьер-министр проинформировал президента о его телефонном разговоре "Коалиция добровольных" с международными лидерами, которая состоялась в субботу", и "опять заявил, что все должны работать вместе, чтобы поставить Украину в сильнейшую позицию для обеспечения справедливого и длительного мира", – отмечает издание.

Кроме того, политики также обсудили визит британского министра бизнеса и торговли в Вашингтон и расширение торговых отношений, речь также шла об ударах США по хуситам в Йемене.

Напомним, президент США Дональд Трамп подтвердил, что планирует разговор с российским диктатором Владимиром Путиным уже во вторник, 18 марта. Он отметил, что за последнюю неделю было проделано много работы и есть шанс достичь прогресса в вопросе прекращения войны в Украине, хотя конечный результат пока не известен.

Накануне пресс-секретарь главы Кремля Дмитрий Песков заявил, что разговор между Трампом и Путиным действительно готовится. Подробности предстоящих переговоров представитель российского диктатора не разглашал.

Как сообщал OBOZ.UA, в Белом доме заявили, что Дональд Трамп готов привлечь рычаги давления на Москву, если предстоящий разговор не оправдает ожиданий.

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