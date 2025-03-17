Президент США Дональд Трамп готов привлечь рычаги давления на Москву, если предстоящий разговор не оправдает ожиданий. Потому что достижение мира в Украине никогда не было так близко.

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В Белом доме сделали несколько заявлений в преддверии разговора Дональда Трампа с российским диктатором. Там подтвердили, что Запорожская АЭС является частью переговоров между политиками.

Кроме того, пресс-секретарь американского лидера, отвечая на вопросы, обвинила администрацию президента Джо Байдена в начале этой войны. И Россия вроде бы никогда не напала на Украину, будь Трамп до сих пор на должности.

"Это все началось из-за слабости и некомпетентности предыдущей власти. И президент очень гордится прогрессом, который его команда достигла за столь короткий промежуток времени", – говорится в сообщении.

Ранее президент США Дональд Трамп подтвердил, что будет разговаривать с российским диктатором Владимиром Путиным уже во вторник, 18 марта. Он отметил, что за последнюю неделю было проделано много работы и есть шанс достичь прогресса в вопросе прекращения войны в Украине, хотя конечный результат пока неизвестен.

Накануне спикер главы Кремля Дмитрий Песков заявил, что действительно готовится разговор между Трампом и Путиным. Подробности предстоящих переговоров пресс-секретарь российского диктатора не разглашал.

Сам Трамп рассчитывает, что сможет заключить соглашение с Путиным. Также глава Белого дома подчеркнул, что американская и российская команды плодотворно поработали в последнее время.

Как сообщал OBOZ.UA, накануне в США предостерегли Путина не играть с Трампом. По словам сенатора-республиканца Линдси Грэма, россиянин "пожалеет", если будет играть с президентом Штатов. Он также назвал Путина "проблемой" и "хищником в отношении Украины и всего региона".

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