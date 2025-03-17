"Будем говорить о земле и электростанциях": Трамп подтвердил, что во вторник будет разговор с Путиным. Видео

Президент США Дональд Трамп подтвердил, что будет разговаривать с российским диктатором Владимиром Путиным уже во вторник, 18 марта. Он отметил, что за последнюю неделю было проделано много работы, и есть шанс достичь прогресса в вопросе прекращения войны в Украине, хотя конечный результат пока неизвестен.

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Политик, находясь на борту президентского самолета, в комментарии журналистам подчеркнул, что ситуация значительно изменилась с начала войны, и продолжаются дискуссии о распределении определенных активов между Украиной и Россией. Основными темами обсуждения станут территориальные вопросы и электростанции.

Трамп отметил, что у США "все хорошо" с Россией, и он стремится найти пути для прекращения войны. В то же время, окончательный результат переговоров пока остается неопределенным.

"Я считаю, что у нас все хорошо с Россией, и мы увидим, будет ли нам что-то объявить, возможно, до вторника. Я буду разговаривать с президентом Путиным во вторник, и через неделю было проделано очень много работы. Мы хотим увидеть, сможем ли мы положить конец этой войне. Мы можем, а может – нет. Но я думаю, что у нас есть очень хорошие шансы", – сказал Трамп.

Журналист уточнил, какие уступки Трамп потребует от Путина относительно мирного урегулирования войны в Украине. На это американец конкретного ответа не дал, но заметил, что обсудит "распределение активов" и территориальный вопрос.

Он напомнил, что эти вопросы уже обсуждались и с украинской, и с российской стороны, и есть общий прогресс в решении этих проблем.

"Ну, я думаю, мы будем говорить о земле. Это много земли. Как вы знаете, это значительно отличается от того, что было до войны. И мы будем говорить о земле. Мы будем говорить об электростанциях. Это большой вопрос, но я думаю, что мы многое из этого уже очень обсуждали. Обе стороны. Украина и Россия. Мы уже об этом говорим. Распределение определенных активов. Да, и они работали над этим", – добавил Трамп.

Накануне спикер главы Кремля Дмитрий Песков заявил, что действительно готовится разговор между Трампом и Путиным. Подробности предстоящих переговоров пресс-секретарь российского диктатора не разглашал.

Сам Трамп рассчитывает, что сможет заключить соглашение с Путиным. Также глава Белого дома подчеркнул, что американская и российская команды плодотворно поработят в последнее время.

Как сообщал OBOZ.UA, накануне в США предостерегли Путина не играть с Трампом. По словам сенатора-республиканца Линдси Грэма, россиянин "пожалеет", если будет играть с президентом Штатов. Он также назвал Путина "проблемой" и "хищником в отношении Украины и всего региона".

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