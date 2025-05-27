"На Россию надо оказывать давление": Келлог заявил, что США получили список условий мирного урегулирования войны только от Украины

Специальный посланник президента США Дональда Трампа по вопросам Украины Кит Келлог заявил, что Вашингтон получил перечень условий по мирному урегулированию войны только со стороны Украины. В то же время Россия до сих пор не предоставила соответствующего документа, поэтому, по его словам, на нее необходимо осуществлять постоянное дипломатическое давление.

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В недавнем комментарии в эфире американского телеканала Fox News Келлог сказал, что украинская сторона уже передала США документ, в котором изложено свое видение мирного урегулирования конфликта с Россией. Такой же документ ожидается от Москвы, но по состоянию на сейчас его нет.

По словам Келлога, во время разговора Трампа с Путиным, российская сторона пообещала подготовить свой вариант документа, который назвали "меморандумом". В США расценивают это как аналог условий достижения мира. Только после получения позиций обеих сторон, по словам генерала, можно будет переходить к их сопоставлению и поиску компромисса.

"Нужно постоянно оказывать определенное давление на россиян, чтобы они садились за стол переговоров и определились, где они хотят быть. Когда президент Трамп разговаривал с президентом Путиным чуть больше недели назад, россияне сказали, что они собираются подготовить то, что называют меморандумом. То, что я называю терминологией. Срочное письмо означает: ладно, вот как мы достигаем мира. Мы получили это с украинской стороны. Нам нужно получить это с российской стороны. А потом вы объединяете их вместе, вы складываете их вместе и говорите: "Ладно. Как это выглядит? Что не является приемлемым? Что приемлемо? Куда можно обратиться, чтобы собрать это воедино?" И как только мы это сделаем, как только получим их лист условий или меморандум, тогда мы составим его вместе, и будет еще одна, знаете, еще одна встреча", – сказал спецпосланник Трампа.

По его словам, США рассматривают Женеву как возможную площадку для дальнейших переговоров. Предварительно рассматривалась также идея провести встречу в Ватикане, однако, как напомнил Келлог, Россия выступила против этого варианта и "россияне не хотели ехать туда".

Однако окончательное решение конфликта, по мнению политика, должно быть достигнуто во время личной встречи трех ключевых лидеров: президента США, президента Украины Владимира Зеленского и главы Кремля Владимира Путина.

"Поэтому я думаю, что Женева может быть следующей остановкой. А потом вы в конце концов дойдете до определенного места, где соберете всех трех основных лидеров всех партий, президентов, президента Путина, президента Зеленского, и вместе договоритесь об этом, и дойдете до определенного подписанного документа, который положит конец этой войне. Эта война длится уже слишком долго", – отметил Келлог.

Как сообщал OBOZ.UA, Соединенные Штаты подготовили 22-пунктный "сильный" мирный план для завершения войны России против Украины. И первый его пункт – это прекращение огня в небе, море и на суше.

По данным Financial Times, указанный план американская сторона разработала при участии Украины и Европы. И на прошлой неделе высокопоставленные российские чиновники проинформировали Вашингтон, что кремлевский диктатор Владимир Путин не хочет обсуждать этот план.

Специальный посланник президента США Дональда Трампа по вопросам Украины Кит Келлог назвал обмен пленными в формате "1000 на 1000" самым положительным результатом украинско-российских переговоров в Стамбуле 16 мая. Он также призвал к прекращению огня и убийств.

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