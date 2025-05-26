'Эмоциональная перегрузка': в Кремле отреагировали на заявление Трампа, в котором он раскритиковал Путина за удары по Украине

В Кремле считают, что президент США Дональд Трамп раскритиковал российские массированные обстрелы Украины из-за "эмоциональной перегрузки". В то же время в Москве утверждают, что якобы благодарны американскому лидеру за его мирные усилия.

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С соответствующими заявлениями 26 мая выступил пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков. Пропагандисты попросили его прокомментировать последние высказывания Трампа в адрес РФ. Чиновник ответил увильчиво и начал заверять: мол, дипломатия очень важна и хорошо, что президент США этим занимается.

"Разумеется, начало переговорного процесса, для которого американская сторона приложила очень большие усилия – это очень важное достижение, и мы действительно признательны американцам, президенту Трампу за содействие в организации и запуске этого переговорного процесса. Это очень важное достижение.

Конечно, одновременно с этим это очень ответственный момент, который связан, конечно, с эмоциональной перегрузкой всех абсолютно и эмоциональными реакциями", – заявил Песков.

Он сказал, что российские власти отслеживают все реакции. Но кремлевский диктатор Путин "принимает те решения, которые необходимы для обеспечения безопасности" РФ.

После этого Песков попытался перевести стрелки на Украину.

Мол, "все были свидетелями того, как киевский режим угрожал зарубежным лидерам накануне их приезда в Москву на празднование дня победы" (9 мая. – Ред.).

"Эти угрозы киевского режима слышали все, и многие лидеры, которые находились здесь, они, фактически, стали свидетелями попыток киевского режима нанесения ударов дронами по территории РФ, по крупным городам, по столице накануне такого важного дня. Эти попытки продолжаются, мы вынуждены принимать меры, и президент Путин делает то, что должен для обеспечения безопасности России", – утверждает пресс-секретарь диктатора.

Напомним: на третий день массированных обстрелов мирных украинских городов Трамп сказал, что недоволен Путиным.

"Я не знаю, что с ним случилось. Я знаю его давно. Я всегда с ним ладил. Но он посылает ракеты по городам и убивает людей, и мне это не нравится... Мне не нравится то, что делает Путин. Нисколько. Он убивает людей. И что-то произошло с этим парнем, и мне это не нравится", – заявил американский президент.

Он добавил, что обстрелы городов происходят безо всякой причины. "Я всегда говорил, что он (Путин. – Ред.) хочет всю Украину, а не только ее часть, но если он это сделает, это приведет к краху России", – подчеркнул Трамп, после чего раскритиковал и президента Украины Владимира Зеленского за его якобы резкие и "проблемные" высказывания.

Как писал OBOZ.UA, 26 мая Дмитрий Песков также сообщил, что пока нет "понимания" относительно продолжения переговоров с Украиной и места их проведения.

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