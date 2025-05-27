'Переговоры не бывают легкими': Келлог сказал, изменится ли мирная стратегия Трампа после последних российских обстрелов. Видео

Президенту США Дональду Трампу нужно не останавливаться и продолжать прилагать усилия в переговорах по окончанию войны в Украине. Ведь только ему под силу урегулировать соответствующий вопрос, несмотря на то, что это будет достаточно сложно.

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Об этом в эфире телеканала Fox News заявил специальный посланник американского лидера по вопросам Украины Кит Келлог. Он подчеркнул, что для прекращения убийств нужны переговоры, которые никогда не бывают легкими.

"И я думаю, когда вы спрашиваете, что ему (Трампу. – Ред.) нужно делать. Я думаю, что ему просто необходимо продолжать в том же духе (пытаться закончить войну. – Ред.). Это раздражает, я знаю, но единственный человек, который может это сделать, – это президент Трамп. Я действительно в это верю. Я неоднократно говорил это в эфире, исходя из его личности, из того, кем он является. Именно он может принести мир. Это будет нелегко. Знаете, переговоры никогда не бывают легкими, но все сведется к переговорам", – отметил Келлог.

Он добавил, что убийства женщин и детей с помощью ракетных атак и беспилотников являются явным нарушением Женевского протокола 1977 года. Однако в эти выходные удары по украинским городам и убийства людей повторились. Американский политик убежден, что война в Украине продолжается очень долго.

"Эта война длится уже слишком долго. Президент Трамп абсолютно прав, он должен остановить убийства. Когда смотришь на справедливые цифры, я называю это уничтожением промышленных масштабов. Когда у вас есть потери с обеих сторон, которые превышают 1 млн, а сейчас, по консервативным подсчетам, мы говорим о 1,2 млн, – это впечатляет", – заявил Келлог.

По его словам, потери превышают цифры времен Второй мировой войны.

"И это то, что я называю уничтожением промышленных масштабов. А потом, обстрел городов с применением неизбирательного насилия – этого просто не должно быть. Просто это не тот путь на самом деле", – резюмировал специальный посланник Трампа.

Напомним, 25 мая Келлог отреагировал на последние удары РФ по Украине. Он отметил, что страна-террорист совершает "неизбирательное убийство женщин и детей", и в очередной раз призвал ее прекратить огонь.

Как сообщал OBOZ.UA, накануне, 24 мая, специальный посланник президента США Дональда Трампа по вопросам Украины Кит Келлог назвал обмен пленными в формате "1000 на 1000" самым положительным результатом украинско-российских переговоров в Стамбуле 16 мая. Он также призвал к прекращению огня и убийств.

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