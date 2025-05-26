"Мне не нравится то, что делает Путин": Трамп отреагировал на последние массированные обстрелы Россией Украины

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп на третий день массированных обстрелов Россией мирных украинских городов отреагировал на преступления оккупантов, заявив, что ему это не нравится. Глава Белого дома сказал, что не доволен российским диктатором Путиным из-за обстрелов Украины.

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Его заявление процитировало издание Sky News в воскресенье, 26 мая. Трамп отметил, что всегда ладил с Путиным, а сейчас "не знает, что с ним случилось".

"Я не знаю, что с ним случилось. Я знаю его давно. Я всегда с ним ладил. Но он посылает ракеты по городам и убивает людей, и мне это не нравится", – заявил президент США.

Он подтвердил, что рассматривает введение новых санкций против России.

"Мне не нравится то, что делает Путин. Нисколько. Он убивает людей. И что-то произошло с этим парнем, и мне это не нравится", – сказал Трамп.

Напомним, что в ночь на 25 мая Россия осуществила комбинированную атаку на Украину, применив рекордное количество дронов типа "Шахед", крылатые и баллистические ракеты. Под прицелом врага оказались центральные, западные, северные и южные области. Погибло 12 человек, более 60 человек получили ранения, зафиксированы многочисленные разрушения и повреждения, пожары в ряде областей.

Всего в течение ночи Россия применила 69 ракет и 298 дронов (в мае это рекордное количество).

В ночь на 24 мая Россия также устроила одну из самых массированных комбинированных атак на Киев. Оккупанты запустили по столице десятки дронов-камикадзе типа "Шахед" и баллистические ракеты. Работали силы ПВО, из-за падения обломков вражеских целей зафиксированы повреждения в нескольких районах столицы и области, пострадали десять человек.

Как сообщал OBOZ.UA, первым из администрации президента Дональда Трампа на последние удары РФ отреагировал специальный посланник по вопросам Украины Кит Келлог. Американский чиновник подчеркнул, что Россия совершает "неизбирательное убийство женщин и детей".

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