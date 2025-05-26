Трамп угрожает России новыми санкциями после массированных ударов по Украине: против чего хотят направить ограничения

Трамп осудил массированные удары России по Украине и заявил, что рассматривает введение новых санкций и тарифов, если Путин не прекратит агрессию. В то же время в Сенате США не собираются ждать решений президента, там уже готовят жесткий законопроект с "разрушительными" санкциями против Москвы и ее "друзей".

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Как сообщает The New York Times, об этом Трамп сказал, общаясь с репортерами в Нью-Джерси. После самого масштабного с начала войны авиаудара России по Украине, в результате которого погибли по меньшей мере 12 человек и более 70 получили ранения, он резко осудил действия Владимира Путина .

Он заявил, что рассматривает возможность введения новых санкций против России. "Я не доволен Путиным. Он запускает ракеты по городам и убивает людей, и мне это совсем не нравится," - сказал Трамп.

"Я серьезно рассматриваю возможность введения масштабных банковских санкций, санкций и тарифов против России до достижения прекращения огня и окончательного мирного соглашения", - написал он в своей заметке на Truth Social. Эти заявления прозвучали после того, как Россия осуществила массированный ракетно-дронный удар по украинским городам, включая Киев и Житомир, используя почти 400 единиц вооружения, в том числе баллистические ракеты северокорейского производства и иранские дроны.

Параллельно с заявлениями президента, в Сенате США готовится законопроект, который предусматривает введение "разрушительных" санкций против России. Сенатор-республиканец Линдси Грэм сообщил, что 72 сенатора готовы поддержать этот законопроект, который включает:

500% тарифы на импорт из стран, покупающих российские энергоносители;

запрет для граждан США покупать российский суверенный долг.

"Путин совершит огромную ошибку, если попытается играть с Трампом," - отметил Грэм. Эти меры направлены на то, чтобы заставить Россию сесть за стол переговоров и прекратить агрессию против Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский призвал международное сообщество к усилению санкционного давления на Россию. Он подчеркнул, что без внешнего давления и поддержки обороноспособности Украины российская агрессия, вероятно, только усилится.

В ответ на последние удары России, Трамп также выразил разочарование относительно прогресса в мирных переговорах и предупредил, что может выйти из них, если не будет достигнут результат. Он также раскритиковал Зеленского за его риторику, считая ее контрпродуктивной для мирных усилий.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, правительство Германии и канцлер страны Фридрих Мерц еще в начале этой недели поддержали предложенный Европейской Комиссией запрет на возобновление работы газопровода "Северный поток". Такой запрет должен появиться в новом пакете санкций ЕС против России.

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