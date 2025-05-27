Трамп може запровадити нові санкції проти Росії цього тижня – WSJ

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп якобы рассматривает возможность введения новых санкций против России уже на этой неделе. Накануне он раскритиковал российского диктатора Владимира Путина за массированные удары по Украине и не исключил, что введет против Москвы новые экономические ограничения.

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Как пишет The Wall Street Journal с ссылкой на источники, глава Белого дома разочарован тем, что удары РФ по Украине не прекращаются, а мирный процесс идет слишком медленно. В то же время, говорят собеседники журналистов, решение о санкциях еще не принято. Вполне вероятно, что Трамп решит не идти на такой шаг.

Если все же президент Америки решит, что ограничения необходимы, то они будут включать в первую очередь банковские санкции.

Кроме того, в Белом доме обсуждают и другие варианты давления на Путина с целью заставить его пойти на уступки за столом переговоров, включая 30-дневное прекращение огня.

Также WSJ пишет, что Трамп устал от мирных переговоров и подумывает о том, чтобы отказаться от них, если "последний рывок не сработает".

"Непонятно, что произойдет, если США отступят от мирного процесса, и продолжит ли Трамп оказывать военную поддержку Украине", – сказано в материале.

Журналисты также отмечают, что в течении нескольких недель американский президент сопротивлялся давлению отчитать Путина за то, что он не согласился на прекращения огня. По словам чиновников, позиция Трампа определялось тремя ключевыми взглядами.

Во-первых, его неприязнью к президенту Украины Владимиру Зеленскому, которого Трамп считал поощряющим дальнейший конфликт, настаивая на санкциях, хотя он согласился на прекращения огня.

Также Трамп считал, что дополнительные санкции против России не ограничат ее способность вести войну, но затруднят усилия по возрождению американо-российских экономических связей.

И третий фактор – Трамп чувствовал, что знает Путина и что диктатор положит конец войне в качестве "личной услуги".

Как сообщал OBOZ.UA:

– на третий день массированных обстрелов мирных украинских городов Трамп сказал, что недоволен Путиным, ведь он обстреливает города и убивают людей безо всякой причины. Президент Штатов подтвердил, что рассматривает введение новых санкций против России.

– В Кремле считают, что президент США Дональд Трамп раскритиковал российские массированные обстрелы Украины из-за "эмоциональной перегрузки". Пресс-секретарь Путина Песков сказал, что в РФ благодарны американскому лидеру за его мирные усилия.

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