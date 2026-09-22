"Он боится только своей нации": Зеленский объяснил, насколько проблематичны для Путина поражения на фронте. Видео

Главарь Кремля Владимир Путин пока не готов к мирным переговорам, поскольку не понимает, как их "продать" россиянам. Ему нужно демонстрировать результаты перед собственным обществом, в то время как значительных побед на фронте у него нет.

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По словам президента Украины Владимира Зеленского,"Путин не побеждает на поле боя, и для него это проблема". Об этом украинский лидер говорил 22 сентября по итогам встречи с президентом США.

Боится нации

"Путин не побеждает на поле боя, и для него это проблема, ведь ему нужно что-то демонстрировать собственному обществу. Дело не в нас, не в американцах и не в украинцах. Он никого не уважает. Главное для него – это российский народ", – сказал Владимир Зеленский.

Он пояснил: дело в том, что главарь Кремля "боится только своей нации".

"Вот почему, когда на поле боя находится миллион человек на территории другой страны, которые гибнут – тридцать две, тридцать три тысячи в месяц, как вы можете объяснить, ради чего, если нет никаких побед?" – задал риторический вопрос украинский президент.

Между прочим, именно в этом и заключается склонность российского диктатора выдавать глупости за якобы исторические факты, считает Владимир Зеленский.

"Когда люди говорят о завершении войны и ссылаются на исторические причины – это, на самом деле, чепуха. Если хочешь закончить войну – ты не начинаешь никакой войны. Если хочешь решить проблему – ты ее решаешь", – сказал украинский лидер.

Также Владимир Зеленский высказал мнение, что цель Путина шире Донбасса и заключается в оккупации Украины. Но сейчас на поле боя российские захватчики этого достичь не могут.

Что еще рассказал Зеленский

По словам президента Украины, его американский коллега Трамп может организовать трехстороннюю встречу, на которой лидеры смогут обсудить все важные вопросы и попытаться прекратить войну.

В то же время Владимир Зеленский заявил, что готов встретиться с российским диктатором в любое время. Но глава РФ пока не готов к трехсторонней встрече, поскольку он не готов положить конец войне, сказал украинский президент.

"Я готов к трехсторонней встрече. Это означает, что я согласен прекратить войну, и я этого хочу. Дело не в том, чтобы соглашаться, я хочу прекратить войну. Я думаю, что человек, который сегодня не готов к трехсторонней встрече, не готов и к прекращению войны", – пояснил он.

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